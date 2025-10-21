Швеция выделяет Украине дополнительные 33,5 млн евро помощи перед зимой
Швеция предоставляет Украине дополнительные 33,5 миллиона евро для усиления поддержки в зимний период. Средства будут направлены в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины Всемирного банка.
Швеция объявила о новом пакете финансовой помощи Украине на сумму 385 миллионов шведских крон (приблизительно 33,5 миллиона евро) для усиления поддержки в зимний период. Средства пойдут в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF) Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении МИД Швеции в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что правительство страны приняло решение увеличить взнос в специальный фонд URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), который администрирует Всемирный банк. Фонд создан для покрытия неотложных гуманитарных и восстановительных потребностей Украины, а также для поддержки долгосрочных реформ и развития.
Дополнительные деньги позволят укрепить энергетическую устойчивость, подготовить критическую инфраструктуру к холодному сезону и помочь украинским общинам, пострадавшим от российской агрессии.
На прошлой неделе министр по вопросам международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса принял участие в ежегодном собрании Всемирного банка, где провел встречу с управляющим директором по операциям Банка. Во время переговоров он подтвердил, что Швеция продолжит инвестировать в программы восстановления Украины, в частности в сферы энергетики, жилищного восстановления и местного самоуправления.
URTF – это один из ключевых механизмов, через который международные партнеры финансируют экстренное восстановление и реформирование Украины. Взнос Швеции является одним из крупнейших в рамках этого фонда, а общая поддержка Стокгольма с начала полномасштабного вторжения уже превысила 30 миллиардов шведских крон, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.
