Швеція може допомогти профінансувати угоду про літаки Gripen для України - ЗМІ

Ексклюзив
14:11 • 18774 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26543 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20455 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21001 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 44972 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33721 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36998 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49807 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38868 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32613 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 16658 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 14882 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26208 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 23902 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14229 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25054 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25407 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27310 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43809 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47916 перегляди
Швеція може допомогти профінансувати угоду про літаки Gripen для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Українська та шведська сторони досягають прогресу у фінансуванні угоди, яка може включати купівлю Києвом до 150 винищувачів Gripen E. Стокгольм розглядає експортні кредити, заморожені російські активи та програму допомоги Україні для покриття частини витрат.

Швеція може допомогти профінансувати угоду про літаки Gripen для України - ЗМІ

Швеція та Україна досягають прогресу у фінансуванні великої угоди, яка може включати купівлю Києвом до 150 винищувачів Gripen E. Стокгольм може профінансувати частину угоди за рахунок військової допомоги. Про це заявив виданню Reuters міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає УНН.

Деталі

Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною. Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 млрд крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році

- сказав Йонсон.

Він зазначив, що здатність України фінансувати літаки зі свого бюджету після війни буде центральною частиною угоди, але є й інші способи.

Також, за його словами, Швеція представила угоду так званій коаліції охочих, групі з 16 європейських країн, які мають намір допомогти фінансувати війну України проти росії, і що деякі з них можуть бути готові допомогти фінансувати літаки.

Можливо, країни, які мають субкомпоненти системи Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди

- зазначив Йонсон.

Доповнення

Видання нагадує, що у жовтні Швеція підписала з Україною довгострокову угоду про співпрацю щодо протиповітряної оборони, яка включає можливість експорту винищувачів четвертого покоління, що стане найбільшим замовленням Швеції на літаки на сьогодні.

Україна може закупити до 150 літаків Gripen E у Швеції: Зеленський підписав лист про наміри щодо співпраці22.10.25, 16:51 • 3132 перегляди

Вартість потенційної угоди не розголошується, але виробник Saab продав Таїланду чотири літаки Gripen у третьому кварталі на суму 5,3 мільярда шведських крон (563 мільйони доларів), що викликало питання щодо здатності України фінансувати цю покупку.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва.

Павло Башинський

