Швеція може допомогти профінансувати угоду про літаки Gripen для України - ЗМІ

Швеція та Україна досягають прогресу у фінансуванні великої угоди, яка може включати купівлю Києвом до 150 винищувачів Gripen E. Стокгольм може профінансувати частину угоди за рахунок військової допомоги. Про це заявив виданню Reuters міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає УНН.

Деталі

Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною. Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 млрд крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році - сказав Йонсон.

Він зазначив, що здатність України фінансувати літаки зі свого бюджету після війни буде центральною частиною угоди, але є й інші способи.

Також, за його словами, Швеція представила угоду так званій коаліції охочих, групі з 16 європейських країн, які мають намір допомогти фінансувати війну України проти росії, і що деякі з них можуть бути готові допомогти фінансувати літаки.

Можливо, країни, які мають субкомпоненти системи Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди - зазначив Йонсон.

Доповнення

Видання нагадує, що у жовтні Швеція підписала з Україною довгострокову угоду про співпрацю щодо протиповітряної оборони, яка включає можливість експорту винищувачів четвертого покоління, що стане найбільшим замовленням Швеції на літаки на сьогодні.

Україна може закупити до 150 літаків Gripen E у Швеції: Зеленський підписав лист про наміри щодо співпраці

Вартість потенційної угоди не розголошується, але виробник Saab продав Таїланду чотири літаки Gripen у третьому кварталі на суму 5,3 мільярда шведських крон (563 мільйони доларів), що викликало питання щодо здатності України фінансувати цю покупку.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає можливим розпочати постачання винищувачів JAS 39 Gripen в модифікації E до України протягом трьох років, адже в країні лише розпочалося розгортання виробництва.