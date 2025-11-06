Швеция может помочь профинансировать сделку по самолетам Gripen для Украины - СМИ
Киев • УНН
Украинская и шведская стороны достигают прогресса в финансировании сделки, которая может включать покупку Киевом до 150 истребителей Gripen E. Стокгольм рассматривает экспортные кредиты, замороженные российские активы и программу помощи Украине для покрытия части расходов.
Швеция и Украина добиваются прогресса в финансировании крупной сделки, которая может включать покупку Киевом до 150 истребителей Gripen E. Стокгольм может профинансировать часть сделки за счет военной помощи. Об этом заявил изданию Reuters министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает УНН.
Подробности
Финансирование продвигается вперед, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной. Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году
Он отметил, что способность Украины финансировать самолеты из своего бюджета после войны будет центральной частью сделки, но есть и другие способы.
Также, по его словам, Швеция представила соглашение так называемой коалиции желающих, группе из 16 европейских стран, которые намерены помочь финансировать войну Украины против России, и что некоторые из них могут быть готовы помочь финансировать самолеты.
Возможно, страны, имеющие субкомпоненты системы Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования сделки
Дополнение
Издание напоминает, что в октябре Швеция подписала с Украиной долгосрочное соглашение о сотрудничестве по противовоздушной обороне, которое включает возможность экспорта истребителей четвертого поколения, что станет крупнейшим заказом Швеции на самолеты на сегодняшний день.
Украина может закупить до 150 самолетов Gripen E у Швеции: Зеленский подписал письмо о намерениях по сотрудничеству22.10.25, 16:51 • 3132 просмотра
Стоимость потенциальной сделки не разглашается, но производитель Saab продал Таиланду четыре самолета Gripen в третьем квартале на сумму 5,3 миллиарда шведских крон (563 миллиона долларов), что вызвало вопросы относительно способности Украины финансировать эту покупку.
Напомним
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает возможным начать поставки истребителей JAS 39 Gripen в модификации E в Украину в течение трех лет, ведь в стране только началось развертывание производства.