Шлюб за розрахунком у $25000 доларів, а потім - за кордон: на Волині викрито схему втечі військовозобов'язаних
Київ • УНН
На Волині затримали ділків, які організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Послуга вартістю 25 тисяч доларів передбачала укладання фіктивного шлюбу з особою з інвалідністю ІІ групи.
На Волині затримали ділків, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. Піймали представників родини, одна з осіб якої, маючи інвалідність ІІ групи, була таким ніби товаром в схемі укладання фіктивного шлюбу, який коштував 25 тисяч доларів. Передає УНН із посиланням на на сторінку Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Деталі
Прикордонники затримали учасників схеми, які займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон за десятки тисяч доларів.
Згідно з офіційною інформацією, протиправну діяльність організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками. Старша з них має статус особи з інвалідністю ІІ групи - саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, з метою виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Послуга коштувала 25 тисяч доларів.
Повідомляється, що батька та доньку, які організували схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон, вже викрито. Це сталося цими днями, після шлюбної церемонії, під час передачі суми у 23 300 доларів, тобто більшої частини коштів за послугу.
За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.