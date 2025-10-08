У росії під приводом безпеки та "патріотизму" в держдуму готують звернення з пропозицією заборонити громадянам поїздки до країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Таким чином, на думку ініціаторів звернення, росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не "фінансуватимуть Україну", пише УНН з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

Він також додав, що для деяких категорій населення все ж передбачено винятки: для посадовців, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном. На решту чекають закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР.

У першому півріччі 2025-го року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон, майже 19% з них - до Туреччини, яка теж входить у НАТО. кремль добре бачить ці цифри, але вирішує обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а пересічних людей, які хотіли просто злітати на відпочинок.

"Занавіс" уже опускається. І в москві це називають турботою про громадян - додав Коваленко.

Доповнення

У росії починається новий етап податкового навантаження на громадян і бізнес, покликаний покрити дефіцит бюджету через війну. Підвищення податків торкнеться всіх і демонструє пріоритети кремля, спрямовані на фінансування військових потреб на шкоду соціальним програмам.

росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії.