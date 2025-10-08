"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
11:52 • 972 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11818 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14807 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15453 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16042 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19857 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18621 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17256 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61962 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55045 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.3м/с
81%
750мм
Популярнi новини
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 29317 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 32754 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 23919 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 32860 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14540 перегляди
Публікації
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 154 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 974 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 2860 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 11820 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 10417 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14533 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 38957 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 42129 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 93704 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 88462 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Свіфт

"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон

Київ • УНН

 • 194 перегляди

У росії готують звернення до Держдуми щодо заборони поїздок до країн НАТО, щоб росіяни не "фінансували Україну". Винятки передбачені для посадовців, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном.

"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон

У росії під приводом безпеки та "патріотизму" в держдуму готують звернення з пропозицією заборонити громадянам поїздки до країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Таким чином, на думку ініціаторів звернення, росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не "фінансуватимуть Україну", пише УНН з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

У рф знову заговорили про "залізний занавіс". Під приводом безпеки та "патріотизму" в Держдуму готують звернення з пропозицією заборонити громадянам поїздки до країн НАТО. Мовляв, так росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не "фінансуватимуть Україну"

- зазначив Коваленко.

Він також додав, що для деяких категорій населення все ж передбачено винятки: для посадовців, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном. На решту чекають закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР.

У першому півріччі 2025-го року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон, майже 19% з них - до Туреччини, яка теж входить у НАТО. кремль добре бачить ці цифри, але вирішує обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а пересічних людей, які хотіли просто злітати на відпочинок.

"Занавіс" уже опускається. І в москві це називають турботою про громадян

- додав Коваленко.

Доповнення

У росії починається новий етап податкового навантаження на громадян і бізнес, покликаний покрити дефіцит бюджету через війну. Підвищення податків торкнеться всіх і демонструє пріоритети кремля, спрямовані на фінансування військових потреб на шкоду соціальним програмам.

росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
НАТО
Північна Корея
Туреччина
Україна