"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон
Київ • УНН
У росії готують звернення до Держдуми щодо заборони поїздок до країн НАТО, щоб росіяни не "фінансували Україну". Винятки передбачені для посадовців, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном.
У росії під приводом безпеки та "патріотизму" в держдуму готують звернення з пропозицією заборонити громадянам поїздки до країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Таким чином, на думку ініціаторів звернення, росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не "фінансуватимуть Україну", пише УНН з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Деталі
Він також додав, що для деяких категорій населення все ж передбачено винятки: для посадовців, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном. На решту чекають закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР.
У першому півріччі 2025-го року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон, майже 19% з них - до Туреччини, яка теж входить у НАТО. кремль добре бачить ці цифри, але вирішує обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а пересічних людей, які хотіли просто злітати на відпочинок.
"Занавіс" уже опускається. І в москві це називають турботою про громадян
Доповнення
У росії починається новий етап податкового навантаження на громадян і бізнес, покликаний покрити дефіцит бюджету через війну. Підвищення податків торкнеться всіх і демонструє пріоритети кремля, спрямовані на фінансування військових потреб на шкоду соціальним програмам.
росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії.