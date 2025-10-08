В россии под предлогом безопасности и "патриотизма" в госдуму готовят обращение с предложением запретить гражданам поездки в страны Североатлантического Альянса (НАТО). Таким образом, по мнению инициаторов обращения, россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину", пишет УНН со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Детали

В рф снова заговорили о "железном занавесе". Под предлогом безопасности и "патриотизма" в Госдуму готовят обращение с предложением запретить гражданам поездки в страны НАТО. Мол, так россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину" - отметил Коваленко.

Он также добавил, что для некоторых категорий населения все же предусмотрены исключения: для должностных лиц, их семей и тех, кто может позволить себе лечение за границей. Остальных ждут закрытые аэропорты, дорогие билеты и внутренний туризм в стиле КНДР.

В первом полугодии 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу, почти 19% из них - в Турцию, которая тоже входит в НАТО. Кремль хорошо видит эти цифры, но решает ограничить не своих олигархов с виллами в Европе, а рядовых людей, которые хотели просто слетать на отдых.

"Занавес" уже опускается. И в москве это называют заботой о гражданах - добавил Коваленко.

Дополнение

В россии начинается новый этап налоговой нагрузки на граждан и бизнес, призванный покрыть дефицит бюджета из-за войны. Повышение налогов коснется всех и демонстрирует приоритеты Кремля, направленные на финансирование военных нужд в ущерб социальным программам.

россия ввела новые правила контроля за блогерами: все Telegram-каналы с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, должны подключить бота "роскомнадзора", который получает полный доступ к контенту и аудитории.