"Железный занавес" возвращается: в россии хотят ограничить возможность для простых граждан путешествовать за границу

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
11:52 • 800 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 11692 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 14748 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 15396 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 16006 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 19836 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 18600 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 17251 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 61961 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 55042 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык
8 октября, 02:06 • 29188 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN
8 октября, 02:56 • 32616 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны
8 октября, 04:41 • 23791 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность
07:12 • 32612 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
07:42 • 14364 просмотра
публикации
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
11:59 • 94 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 836 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27 • 2802 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 11712 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
09:38 • 10388 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Польша
Германия
Соединённые Штаты
Дания
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
07:42 • 14485 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00 • 38946 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
6 октября, 18:42 • 42120 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
4 октября, 11:30 • 93696 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
3 октября, 17:13 • 88453 просмотра
Тесла Модель Y
Шахед-136
Хранитель
Северный поток
СВИФТ

"Железный занавес" возвращается: в россии хотят ограничить возможность для простых граждан путешествовать за границу

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В россии готовят обращение в Госдуму о запрете поездок в страны НАТО, чтобы россияне не "финансировали Украину". Исключения предусмотрены для чиновников, их семей и тех, кто может позволить себе лечение за границей.

"Железный занавес" возвращается: в россии хотят ограничить возможность для простых граждан путешествовать за границу

В россии под предлогом безопасности и "патриотизма" в госдуму готовят обращение с предложением запретить гражданам поездки в страны Североатлантического Альянса (НАТО). Таким образом, по мнению инициаторов обращения, россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину", пишет УНН со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Детали

В рф снова заговорили о "железном занавесе". Под предлогом безопасности и "патриотизма" в Госдуму готовят обращение с предложением запретить гражданам поездки в страны НАТО. Мол, так россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину"

- отметил Коваленко.

Он также добавил, что для некоторых категорий населения все же предусмотрены исключения: для должностных лиц, их семей и тех, кто может позволить себе лечение за границей. Остальных ждут закрытые аэропорты, дорогие билеты и внутренний туризм в стиле КНДР.

В первом полугодии 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу, почти 19% из них - в Турцию, которая тоже входит в НАТО. Кремль хорошо видит эти цифры, но решает ограничить не своих олигархов с виллами в Европе, а рядовых людей, которые хотели просто слетать на отдых.

"Занавес" уже опускается. И в москве это называют заботой о гражданах

- добавил Коваленко.

Дополнение

В россии начинается новый этап налоговой нагрузки на граждан и бизнес, призванный покрыть дефицит бюджета из-за войны. Повышение налогов коснется всех и демонстрирует приоритеты Кремля, направленные на финансирование военных нужд в ущерб социальным программам.

россия ввела новые правила контроля за блогерами: все Telegram-каналы с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, должны подключить бота "роскомнадзора", который получает полный доступ к контенту и аудитории.

Павел Зинченко

НАТО
Северная Корея
Турция
Украина