Брак по расчету за 25000 долларов, а затем - за границу: на Волыни разоблачена схема бегства военнообязанных
Киев • УНН
На Волыни задержали дельцов, которые организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. Услуга стоимостью 25 тысяч долларов предусматривала заключение фиктивного брака с лицом с инвалидностью II группы.
На Волыни задержали дельцов, занимавшихся незаконной переправкой мужчин за границу. Поймали представителей семьи, один из членов которой, имея инвалидность II группы, был таким себе товаром в схеме заключения фиктивного брака, который стоил 25 тысяч долларов. Передает УНН со ссылкой на страницу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Подробности
Пограничники задержали участников схемы, которые занимались незаконной переправкой мужчин за границу за десятки тысяч долларов.
Согласно официальной информации, противоправную деятельность организовал 63-летний уроженец Полтавской области вместе с двумя дочерьми. Старшая из них имеет статус лица с инвалидностью II группы - именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки с целью выехать за границу через пункты пропуска на украинско-польском участке. Услуга стоила 25 тысяч долларов.
Сообщается, что отец и дочь, организовавшие схему незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу, уже разоблачены. Это произошло на днях, после брачной церемонии, во время передачи суммы в 23 300 долларов, то есть большей части средств за услугу.
По ходатайству прокуроров им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.