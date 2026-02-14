$42.990.00
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
17:06 • 10909 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 13379 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 14141 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 15609 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16304 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14125 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14764 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14713 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14172 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Спецпідрозділ СБУ "Альфа" знищив близько 50% усіх комплексів "Панцир", втрачених ворогом минулого року. Це дозволило створити прогалини в захисті окупантів для ударів по стратегічних об'єктах рф.

СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"

Спецпідрозділ СБУ "Альфа" відіграв ключову роль у нейтралізації російської протиповітряної оборони, знищивши близько 50% усіх комплексів "Панцир", втрачених ворогом протягом минулого року. Системне полювання на ці дорогі установки дозволило українським силам створити прогалини в захисті окупантів для нанесення глибоких ударів по стратегічних об'єктах рф. Про це повідомляє СБУ, пише УНН із посиланням на Defence Blog.

Деталі

Зенітно-ракетні комплекси "Панцир" є основою захисту окупантів від українських далекобійних безпілотників. За даними СБУ, вартість однієї такої установки становить від 15 до 20 мільйонів доларів. Ліквідація цих систем має на меті прорив ворожої ППО та створення безпечних коридорів для ураження військових баз, аеродромів та складів боєприпасів у глибокому тилу ворога.

Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях

Загальна вартість усіх засобів ППО, знищених підрозділом "Альфа" у 2025 році, оцінюється у вражаючі 4 мільярди доларів. Оскільки "Панцир" поєднує в собі ракети малої дальності та скорострільні гармати, його виведення з ладу суттєво знижує живучість російської логістики та критичної інфраструктури перед точковими атаками ЗСУ.

"Панцир" – одна з сучасних і ключових систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Вартість одного комплексу коливається від 15 до 20 мільйонів доларів США. Ці ракетно-гарматні системи протиповітряної оборони є найефективнішими в протидії українським далекобійним безпілотникам

– йдеться у заяві СБУ.

Порівняння даних про втрати ворога

Згідно з візуально підтвердженими даними групи Oryx, росія втратила щонайменше 38 систем "Панцир" з початку повномасштабного вторгнення. Водночас офіційні звіти Генерального штабу України вказують на значно вищі цифри, звітуючи про понад 1300 знищених засобів ППО різних типів.

Попри розбіжності в цифрах між незалежними спостерігачами та офіційними джерелами, аналітики погоджуються, що інтенсивність знищення саме сучасних мобільних платформ серйозно підриває здатність москви захищати власні військові активи. Подальша деградація російської мережі ППО залишається пріоритетним завданням для спецпризначенців СБУ на поточний рік.

Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Ракетний комплекс "Панцир"