СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"
Київ • УНН
Спецпідрозділ СБУ "Альфа" знищив близько 50% усіх комплексів "Панцир", втрачених ворогом минулого року. Це дозволило створити прогалини в захисті окупантів для ударів по стратегічних об'єктах рф.
Спецпідрозділ СБУ "Альфа" відіграв ключову роль у нейтралізації російської протиповітряної оборони, знищивши близько 50% усіх комплексів "Панцир", втрачених ворогом протягом минулого року. Системне полювання на ці дорогі установки дозволило українським силам створити прогалини в захисті окупантів для нанесення глибоких ударів по стратегічних об'єктах рф. Про це повідомляє СБУ, пише УНН із посиланням на Defence Blog.
Деталі
Зенітно-ракетні комплекси "Панцир" є основою захисту окупантів від українських далекобійних безпілотників. За даними СБУ, вартість однієї такої установки становить від 15 до 20 мільйонів доларів. Ліквідація цих систем має на меті прорив ворожої ППО та створення безпечних коридорів для ураження військових баз, аеродромів та складів боєприпасів у глибокому тилу ворога.
Загальна вартість усіх засобів ППО, знищених підрозділом "Альфа" у 2025 році, оцінюється у вражаючі 4 мільярди доларів. Оскільки "Панцир" поєднує в собі ракети малої дальності та скорострільні гармати, його виведення з ладу суттєво знижує живучість російської логістики та критичної інфраструктури перед точковими атаками ЗСУ.
"Панцир" – одна з сучасних і ключових систем протиповітряної оборони Російської Федерації. Вартість одного комплексу коливається від 15 до 20 мільйонів доларів США. Ці ракетно-гарматні системи протиповітряної оборони є найефективнішими в протидії українським далекобійним безпілотникам
Порівняння даних про втрати ворога
Згідно з візуально підтвердженими даними групи Oryx, росія втратила щонайменше 38 систем "Панцир" з початку повномасштабного вторгнення. Водночас офіційні звіти Генерального штабу України вказують на значно вищі цифри, звітуючи про понад 1300 знищених засобів ППО різних типів.
Попри розбіжності в цифрах між незалежними спостерігачами та офіційними джерелами, аналітики погоджуються, що інтенсивність знищення саме сучасних мобільних платформ серйозно підриває здатність москви захищати власні військові активи. Подальша деградація російської мережі ППО залишається пріоритетним завданням для спецпризначенців СБУ на поточний рік.
