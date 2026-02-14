СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"
Спецподразделение СБУ "Альфа" уничтожило около 50% всех комплексов "Панцирь", потерянных врагом в прошлом году. Это позволило создать пробелы в защите оккупантов для ударов по стратегическим объектам РФ.
Спецподразделение СБУ "Альфа" сыграло ключевую роль в нейтрализации российской противовоздушной обороны, уничтожив около 50% всех комплексов "Панцирь", потерянных врагом в течение прошлого года. Системная охота на эти дорогостоящие установки позволила украинским силам создать пробелы в защите оккупантов для нанесения глубоких ударов по стратегическим объектам РФ. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН со ссылкой на Defence Blog.
Детали
Зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" являются основой защиты оккупантов от украинских дальнобойных беспилотников. По данным СБУ, стоимость одной такой установки составляет от 15 до 20 миллионов долларов. Ликвидация этих систем имеет целью прорыв вражеской ПВО и создание безопасных коридоров для поражения военных баз, аэродромов и складов боеприпасов в глубоком тылу врага.
Общая стоимость всех средств ПВО, уничтоженных подразделением "Альфа" в 2025 году, оценивается в впечатляющие 4 миллиарда долларов. Поскольку "Панцирь" сочетает в себе ракеты малой дальности и скорострельные пушки, его вывод из строя существенно снижает живучесть российской логистики и критической инфраструктуры перед точечными атаками ВСУ.
"Панцирь" – одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны Российской Федерации. Стоимость одного комплекса колеблется от 15 до 20 миллионов долларов США. Эти ракетно-пушечные системы противовоздушной обороны являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным беспилотникам
Сравнение данных о потерях врага
Согласно визуально подтвержденным данным группы Oryx, Россия потеряла по меньшей мере 38 систем "Панцирь" с начала полномасштабного вторжения. В то же время официальные отчеты Генерального штаба Украины указывают на значительно более высокие цифры, сообщая о более чем 1300 уничтоженных средствах ПВО различных типов.
Несмотря на расхождения в цифрах между независимыми наблюдателями и официальными источниками, аналитики соглашаются, что интенсивность уничтожения именно современных мобильных платформ серьезно подрывает способность Москвы защищать собственные военные активы. Дальнейшая деградация российской сети ПВО остается приоритетной задачей для спецназовцев СБУ на текущий год.
