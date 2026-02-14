$42.990.00
ukenru
19:48 • 4186 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 11533 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 13856 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 14588 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 15923 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16427 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14180 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14791 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14746 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14203 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Спецподразделение СБУ "Альфа" уничтожило около 50% всех комплексов "Панцирь", потерянных врагом в прошлом году. Это позволило создать пробелы в защите оккупантов для ударов по стратегическим объектам РФ.

СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"

Спецподразделение СБУ "Альфа" сыграло ключевую роль в нейтрализации российской противовоздушной обороны, уничтожив около 50% всех комплексов "Панцирь", потерянных врагом в течение прошлого года. Системная охота на эти дорогостоящие установки позволила украинским силам создать пробелы в защите оккупантов для нанесения глубоких ударов по стратегическим объектам РФ. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН со ссылкой на Defence Blog.

Детали

Зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" являются основой защиты оккупантов от украинских дальнобойных беспилотников. По данным СБУ, стоимость одной такой установки составляет от 15 до 20 миллионов долларов. Ликвидация этих систем имеет целью прорыв вражеской ПВО и создание безопасных коридоров для поражения военных баз, аэродромов и складов боеприпасов в глубоком тылу врага.

Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях17.01.26, 14:49 • 93915 просмотров

Общая стоимость всех средств ПВО, уничтоженных подразделением "Альфа" в 2025 году, оценивается в впечатляющие 4 миллиарда долларов. Поскольку "Панцирь" сочетает в себе ракеты малой дальности и скорострельные пушки, его вывод из строя существенно снижает живучесть российской логистики и критической инфраструктуры перед точечными атаками ВСУ.

"Панцирь" – одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны Российской Федерации. Стоимость одного комплекса колеблется от 15 до 20 миллионов долларов США. Эти ракетно-пушечные системы противовоздушной обороны являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным беспилотникам

– говорится в заявлении СБУ.

Сравнение данных о потерях врага

Согласно визуально подтвержденным данным группы Oryx, Россия потеряла по меньшей мере 38 систем "Панцирь" с начала полномасштабного вторжения. В то же время официальные отчеты Генерального штаба Украины указывают на значительно более высокие цифры, сообщая о более чем 1300 уничтоженных средствах ПВО различных типов.

Несмотря на расхождения в цифрах между независимыми наблюдателями и официальными источниками, аналитики соглашаются, что интенсивность уничтожения именно современных мобильных платформ серьезно подрывает способность Москвы защищать собственные военные активы. Дальнейшая деградация российской сети ПВО остается приоритетной задачей для спецназовцев СБУ на текущий год.

Спецназ СБУ с начала войны уничтожил более 500 российских систем ПВО27.12.25, 02:41 • 3896 просмотров

Степан Гафтко

