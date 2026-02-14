СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"

Спецподразделение СБУ "Альфа" сыграло ключевую роль в нейтрализации российской противовоздушной обороны, уничтожив около 50% всех комплексов "Панцирь", потерянных врагом в течение прошлого года. Системная охота на эти дорогостоящие установки позволила украинским силам создать пробелы в защите оккупантов для нанесения глубоких ударов по стратегическим объектам РФ. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН со ссылкой на Defence Blog.

Зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" являются основой защиты оккупантов от украинских дальнобойных беспилотников. По данным СБУ, стоимость одной такой установки составляет от 15 до 20 миллионов долларов. Ликвидация этих систем имеет целью прорыв вражеской ПВО и создание безопасных коридоров для поражения военных баз, аэродромов и складов боеприпасов в глубоком тылу врага.

Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях

Общая стоимость всех средств ПВО, уничтоженных подразделением "Альфа" в 2025 году, оценивается в впечатляющие 4 миллиарда долларов. Поскольку "Панцирь" сочетает в себе ракеты малой дальности и скорострельные пушки, его вывод из строя существенно снижает живучесть российской логистики и критической инфраструктуры перед точечными атаками ВСУ.

"Панцирь" – одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны Российской Федерации. Стоимость одного комплекса колеблется от 15 до 20 миллионов долларов США. Эти ракетно-пушечные системы противовоздушной обороны являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным беспилотникам