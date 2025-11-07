ukenru
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка

Київ • УНН

У соцмережах з'явилися відео, на яких цивільний чоловік стікає кров'ю. У ТЦК пояснили, що він вчинив самокаліцтво після отримання висновку ВЛК.

Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка

У соціальних мережах з’явилися відеоматеріали, на яких видно, що цивільний чоловік стікає кров’ю. У ТЦК пояснили, що після того, як військовозобов’язаного громадянина доставили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії, він вчинив самокаліцтво після отримання висновку ВЛК.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Деталі

Близько 00:00 7 листопада 2025 року військовозобов’язаного громадянина доставили до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні.Закликаємо авторів дописів у соціальних мережах утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень

- йдеться у дописі.

Також зазначено, що військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства.

Нагадаємо

Київський ТЦК та СП прокоментував відео про затримання вчителя. Громадянин поводився агресивно, був затриманий поліцією та направлений для оформлення відстрочки.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Дніпропетровська область
Київ