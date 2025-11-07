Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка
Київ • УНН
У соцмережах з'явилися відео, на яких цивільний чоловік стікає кров'ю. У ТЦК пояснили, що він вчинив самокаліцтво після отримання висновку ВЛК.
У соціальних мережах з’явилися відеоматеріали, на яких видно, що цивільний чоловік стікає кров’ю. У ТЦК пояснили, що після того, як військовозобов’язаного громадянина доставили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії, він вчинив самокаліцтво після отримання висновку ВЛК.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
Деталі
Близько 00:00 7 листопада 2025 року військовозобов’язаного громадянина доставили до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні.Закликаємо авторів дописів у соціальних мережах утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень
Також зазначено, що військовослужбовці ТЦК та СП діють виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства.
Нагадаємо
Київський ТЦК та СП прокоментував відео про затримання вчителя. Громадянин поводився агресивно, був затриманий поліцією та направлений для оформлення відстрочки.