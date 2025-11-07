Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка

У соціальних мережах з’явилися відеоматеріали, на яких видно, що цивільний чоловік стікає кров’ю. У ТЦК пояснили, що після того, як військовозобов’язаного громадянина доставили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії, він вчинив самокаліцтво після отримання висновку ВЛК.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Близько 00:00 7 листопада 2025 року військовозобов’язаного громадянина доставили до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Пройшовши ВЛК та отримавши висновок, даний громадянин відійшов до вбиральні, де вчинив самокаліцтво. На місце події було негайно викликано швидку допомогу, надано домедичну допомогу, чоловіка доставлено до лікарні.Закликаємо авторів дописів у соціальних мережах утриматись від завчасних необґрунтованих висновків та припущень