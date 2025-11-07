Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины

ukenru
Эксклюзив
14:58 • 516 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 6790 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 13370 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 32135 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 32485 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 36847 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28763 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30007 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29716 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32846 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 22412 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18800 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25727 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 14120 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 10574 просмотра
публикации
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 504 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 6762 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 6382 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 32125 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 32477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Мирноград
Германия
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 7704 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 14133 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25741 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18813 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 22425 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Отопление
Ми-8

Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

В соцсетях появились видео, на которых гражданский мужчина истекает кровью. В ТЦК объяснили, что он совершил самоповреждение после получения заключения ВВК.

Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины

В социальных сетях появились видеоматериалы, на которых видно, что гражданский мужчина истекает кровью. В ТЦК объяснили, что после того, как военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, он совершил членовредительство после получения заключения ВВК.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Детали

Около 00:00 7 ноября 2025 года военнообязанный гражданин был доставлен в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил членовредительство. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу. Призываем авторов сообщений в социальных сетях воздержаться от преждевременных необоснованных выводов и предположений

- говорится в сообщении.

Также отмечено, что военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства.

Напомним

Киевский ТЦК и СП прокомментировал видео о задержании учителя. Гражданин вел себя агрессивно, был задержан полицией и направлен для оформления отсрочки.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Днепропетровская область
Киев