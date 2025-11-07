Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины

В социальных сетях появились видеоматериалы, на которых видно, что гражданский мужчина истекает кровью. В ТЦК объяснили, что после того, как военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, он совершил членовредительство после получения заключения ВВК.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Детали

Около 00:00 7 ноября 2025 года военнообязанный гражданин был доставлен в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил членовредительство. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу. Призываем авторов сообщений в социальных сетях воздержаться от преждевременных необоснованных выводов и предположений - говорится в сообщении.

Также отмечено, что военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства.

Напомним

Киевский ТЦК и СП прокомментировал видео о задержании учителя. Гражданин вел себя агрессивно, был задержан полицией и направлен для оформления отсрочки.