Самоповреждение после ВВК: в соцсетях разразился скандал из-за видео окровавленного мужчины
Киев • УНН
В соцсетях появились видео, на которых гражданский мужчина истекает кровью. В ТЦК объяснили, что он совершил самоповреждение после получения заключения ВВК.
В социальных сетях появились видеоматериалы, на которых видно, что гражданский мужчина истекает кровью. В ТЦК объяснили, что после того, как военнообязанного гражданина доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, он совершил членовредительство после получения заключения ВВК.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.
Детали
Около 00:00 7 ноября 2025 года военнообязанный гражданин был доставлен в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил членовредительство. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу. Призываем авторов сообщений в социальных сетях воздержаться от преждевременных необоснованных выводов и предположений
Также отмечено, что военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства.
