Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 23595 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 24382 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 23011 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 21819 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 37982 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 33945 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19778 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26545 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 59622 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"

Київ • УНН

 • 206 перегляди

11 лютого у Вашингтоні відбудеться саміт військових керівників Західної півкулі під головуванням генерала Дена Кейна. Метою є створення єдиного фронту проти терористичних організацій та наркокартелів, які дестабілізують регіон.

Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн очолить масштабний саміт військових керівників Західної півкулі, запланований на 11 лютого у Вашингтоні. Зустріч відбудеться на тлі радикальних змін у регіональній політиці Білого дому після силового захоплення Ніколаса Мадуро та проголошення нової стратегії національної безпеки, що базується на сучасному прочитанні доктрини Монро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головною метою заходу є створення єдиного фронту проти терористичних організацій та наркокартелів, які дестабілізують регіон.

Начальники оборонних відомств та високопоставлені військові представники з 34 країн зустрінуться, щоб побудувати спільне розуміння спільних пріоритетів безпеки та зміцнити регіональну співпрацю

– йдеться у заяві Міноборони США.

Учасники саміту мають намір "дослідити важливість міцних партнерських відносин, подальшої співпраці та об’єднаних зусиль для боротьби зі злочинними та терористичними організаціями, а також зовнішніми суб’єктами, які підривають регіональну безпеку та стабільність".

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios05.12.25, 16:47 • 4965 переглядiв

Склад учасників та стратегічний контекст

Хоча повний перелік країн-учасниць офіційно не оприлюднено, очікується присутність представників держав Латинської Америки, а також Великої Британії та Франції, які зберігають територіальні володіння в регіоні. Проведення саміту під керівництвом генерала Кейна фактично закріплює перехід США до активних військових операцій у півкулі, підтвердженням чого став нещодавній смертоносний удар по наркочовну в Тихому океані, який став першим після рейду на Каракас. 

США знищили ймовірний наркочовен у першій операції після арешту Мадуро24.01.26, 07:35 • 674 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Міністерство оборони США
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки