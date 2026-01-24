Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн очолить масштабний саміт військових керівників Західної півкулі, запланований на 11 лютого у Вашингтоні. Зустріч відбудеться на тлі радикальних змін у регіональній політиці Білого дому після силового захоплення Ніколаса Мадуро та проголошення нової стратегії національної безпеки, що базується на сучасному прочитанні доктрини Монро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головною метою заходу є створення єдиного фронту проти терористичних організацій та наркокартелів, які дестабілізують регіон.

Начальники оборонних відомств та високопоставлені військові представники з 34 країн зустрінуться, щоб побудувати спільне розуміння спільних пріоритетів безпеки та зміцнити регіональну співпрацю – йдеться у заяві Міноборони США.

Учасники саміту мають намір "дослідити важливість міцних партнерських відносин, подальшої співпраці та об’єднаних зусиль для боротьби зі злочинними та терористичними організаціями, а також зовнішніми суб’єктами, які підривають регіональну безпеку та стабільність".

Склад учасників та стратегічний контекст

Хоча повний перелік країн-учасниць офіційно не оприлюднено, очікується присутність представників держав Латинської Америки, а також Великої Британії та Франції, які зберігають територіальні володіння в регіоні. Проведення саміту під керівництвом генерала Кейна фактично закріплює перехід США до активних військових операцій у півкулі, підтвердженням чого став нещодавній смертоносний удар по наркочовну в Тихому океані, який став першим після рейду на Каракас.

