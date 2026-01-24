Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 9430 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 23586 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 24372 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 23001 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 21808 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 37966 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 33929 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19775 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26542 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 59612 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49 • 5104 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 5754 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 5918 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 5384 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 13559 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 37966 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 59612 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 80423 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 75992 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 77782 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Гренландия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 25052 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 24539 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 39368 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 54521 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48878 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"

Киев • УНН

 • 196 просмотра

11 февраля в Вашингтоне состоится саммит военных руководителей Западного полушария под председательством генерала Дэна Кейна. Целью является создание единого фронта против террористических организаций и наркокартелей, дестабилизирующих регион.

Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн возглавит масштабный саммит военных руководителей Западного полушария, запланированный на 11 февраля в Вашингтоне. Встреча состоится на фоне радикальных изменений в региональной политике Белого дома после силового захвата Николаса Мадуро и провозглашения новой стратегии национальной безопасности, основанной на современном прочтении доктрины Монро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Главной целью мероприятия является создание единого фронта против террористических организаций и наркокартелей, дестабилизирующих регион.

Начальники оборонных ведомств и высокопоставленные военные представители из 34 стран встретятся, чтобы построить общее понимание общих приоритетов безопасности и укрепить региональное сотрудничество

– говорится в заявлении Минобороны США.

Участники саммита намерены "исследовать важность прочных партнерских отношений, дальнейшего сотрудничества и объединенных усилий для борьбы с преступными и террористическими организациями, а также внешними субъектами, подрывающими региональную безопасность и стабильность".

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios05.12.25, 16:47 • 4965 просмотров

Состав участников и стратегический контекст

Хотя полный перечень стран-участниц официально не обнародован, ожидается присутствие представителей государств Латинской Америки, а также Великобритании и Франции, сохраняющих территориальные владения в регионе. Проведение саммита под руководством генерала Кейна фактически закрепляет переход США к активным военным операциям в полушарии, подтверждением чего стал недавний смертоносный удар по нарколодке в Тихом океане, который стал первым после рейда на Каракас. 

США уничтожили вероятную нарколодку в первой операции после ареста Мадуро24.01.26, 07:35 • 662 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты