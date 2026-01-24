Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн возглавит масштабный саммит военных руководителей Западного полушария, запланированный на 11 февраля в Вашингтоне. Встреча состоится на фоне радикальных изменений в региональной политике Белого дома после силового захвата Николаса Мадуро и провозглашения новой стратегии национальной безопасности, основанной на современном прочтении доктрины Монро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Главной целью мероприятия является создание единого фронта против террористических организаций и наркокартелей, дестабилизирующих регион.

Начальники оборонных ведомств и высокопоставленные военные представители из 34 стран встретятся, чтобы построить общее понимание общих приоритетов безопасности и укрепить региональное сотрудничество – говорится в заявлении Минобороны США.

Участники саммита намерены "исследовать важность прочных партнерских отношений, дальнейшего сотрудничества и объединенных усилий для борьбы с преступными и террористическими организациями, а также внешними субъектами, подрывающими региональную безопасность и стабильность".

Состав участников и стратегический контекст

Хотя полный перечень стран-участниц официально не обнародован, ожидается присутствие представителей государств Латинской Америки, а также Великобритании и Франции, сохраняющих территориальные владения в регионе. Проведение саммита под руководством генерала Кейна фактически закрепляет переход США к активным военным операциям в полушарии, подтверждением чего стал недавний смертоносный удар по нарколодке в Тихом океане, который стал первым после рейда на Каракас.

