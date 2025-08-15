$41.450.06
12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Саміт на Алясці: хто входить до складу делегації США з Трампом

Київ • УНН

 2536 перегляди

Білий дім оприлюднив повний список делегації США, яка супроводжує Дональда Трампа на саміт з володимиром путіним на Алясці. Зустріч відбудеться в Анкориджі.

Саміт на Алясці: хто входить до складу делегації США з Трампом

Білий дім опублікував список повної делегації, яка подорожує до Аляски, де сьогодні очікується саміт президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До складу делегації США входять:

  • державний секретар Марко Рубіо;
    • міністр фінансів Скотт Бессент;
      • міністр торгівлі Говард Лутнік;
        • спеціальний посланець Стів Віткофф;
          • прес-секретар Керолайн Лівітт;
            • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
              • керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
                • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

                  "Високі ставки": Трамп надіслав меседж перед самітом на Алясці15.08.25, 14:14 • 2824 перегляди

                  Список оприлюднено перед вильотом Трампа з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді.

                  Доповнення

                  Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

                  За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".

                  Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

                  Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

                  Юлія Шрамко

