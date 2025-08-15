Саміт на Алясці: хто входить до складу делегації США з Трампом
Білий дім оприлюднив повний список делегації США, яка супроводжує Дональда Трампа на саміт з володимиром путіним на Алясці. Зустріч відбудеться в Анкориджі.
Білий дім опублікував список повної делегації, яка подорожує до Аляски, де сьогодні очікується саміт президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
До складу делегації США входять:
- державний секретар Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спеціальний посланець Стів Віткофф;
- прес-секретар Керолайн Лівітт;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.
Список оприлюднено перед вильотом Трампа з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.