Саммит на Аляске: кто входит в состав делегации США с Трампом
Киев • УНН
Белый дом обнародовал полный список делегации США, которая сопровождает Дональда Трампа на саммит с владимиром путиным на Аляске. Встреча состоится в Анкоридже.
Белый дом опубликовал список полной делегации, которая отправляется на Аляску, где сегодня ожидается саммит президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В состав делегации США входят:
- государственный секретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лютник;
- специальный посланник Стив Уиткофф;
- пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
"Высокие ставки": Трамп отправил сообщение перед саммитом на Аляске15.08.25, 14:14 • 2310 просмотров
Список обнародован перед вылетом Трампа с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде.
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.