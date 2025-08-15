"Высокие ставки": Трамп отправил сообщение перед саммитом на Аляске
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где должен состояться его саммит с главой кремля владимиром путиным, написал в соцсети: «Высокие ставки!». Встреча запланирована на 11:00 по местному времени в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп в Truth Social сделал короткое сообщение перед вылетом на Аляску, где сегодня ожидается его саммит с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН.
Детали
"Высокие ставки!" - написал Трамп в соцсети.
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.