"Высокие ставки": Трамп отправил сообщение перед саммитом на Аляске

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 1722 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 7936 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 15843 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 18126 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 55979 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 92478 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 52492 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 182687 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 203069 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 97011 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
35%
756мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 92429 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 50467 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 50614 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 24175 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 41889 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 1720 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 6702 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 15842 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 42868 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 182685 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 72133 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 156445 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 105841 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 122903 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 171910 просмотра
Актуальное
Financial Times
Truth Social
Ми-8
Шахед-136
Facebook

"Высокие ставки": Трамп отправил сообщение перед саммитом на Аляске

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где должен состояться его саммит с главой кремля владимиром путиным, написал в соцсети: «Высокие ставки!». Встреча запланирована на 11:00 по местному времени в Анкоридже.

"Высокие ставки": Трамп отправил сообщение перед саммитом на Аляске

Президент США Дональд Трамп в Truth Social сделал короткое сообщение перед вылетом на Аляску, где сегодня ожидается его саммит с главой кремля владимиром путиным, пишет УНН.

Детали

"Высокие ставки!" - написал Трамп в соцсети.

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Truth Social
Марко Рубио
Дональд Трамп
Украина