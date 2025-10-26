російський безпілотник атакував Суми: пошкоджена покрівля багатоповерхівки
Київ • УНН
російські окупанти атакували житловий сектор Сум безпілотником 26 жовтня, влучивши у покрівлю дев'ятиповерхівки. Виникла пожежа, яку вдалося загасити, одна людина отримала гостру реакцію на стрес.
У другій половині дня 26 жовтня російські окупанти атакували безпілотником житловий сектор міста Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Деталі
БПЛА влучив у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа, яку вдалось загасити.
За попередньою інформацією, одна людина отримала гостру реакцію на стрес, йдеться в повідомленні.
Водночас з’явились фото і відео ліквідації пожежі.
Нагадаємо
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Далі кількість постраждалих у Києві зросла до 33 чоловік.
Також УНН повідомляв, що росіяни атакували Кривий Ріг керованою авіабомбою. Від уламків постраждало промислове підприємство, одна людина постраждала.