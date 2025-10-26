Атака рф на Київ 26 жовтня: кількість постраждалих зросла до 33 людей

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ минулої ночі зросла до 33 чоловік. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей