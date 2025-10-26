Атака рф на Київ 26 жовтня: кількість постраждалих зросла до 33 людей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 26 жовтня постраждали 33 людини, 8 з них госпіталізовано, серед них троє дітей. Раніше повідомлялося про 32 постраждалих та трьох загиблих.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ минулої ночі зросла до 33 чоловік. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей
Нагадаємо
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю України атакували ударними БПЛА. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей.