Атака рф на Киев 26 октября: число пострадавших возросло до 33 человек

Число пострадавших в результате атаки рф на Киев минувшей ночью возросло до 33 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе троих детей - написал Кличко.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей.