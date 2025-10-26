Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб

У Києві кількість постраждалих у результаті нічної атаки рф зросла до 32, сім з них - госпіталізовані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей. Загинули троє мешканців столиці - повідомив Кличко.

рф у ніч на 26 жовтня запустила по Україні понад 100 дронів: скільки вдалось збити

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.