Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб

08:50 • 2280 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 9106 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 11090 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 33662 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 63531 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 58396 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 52954 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 78511 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 27755 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 23364 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
Київ атакували ворожі БпЛА: уламки впали на житлові будинки в Деснянському районі25 жовтня, 23:53 • 14400 перегляди
Нічна атака на Київ: п'ятеро постраждалих, серед них діти26 жовтня, 00:48 • 6210 перегляди
"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатораPhoto26 жовтня, 02:19 • 35866 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей26 жовтня, 02:41 • 35268 перегляди
Нічна атака на Київ: троє загиблих, десятки постраждалихPhoto05:24 • 24962 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 49812 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 78515 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 62131 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 83328 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 80722 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Музикант
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Тбілісі
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 27627 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 33459 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 34191 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 35207 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 37855 перегляди
Техніка
Опалення
Золото
Шахед-136
Серіали

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Троє мешканців столиці загинули.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб

У Києві кількість постраждалих у результаті нічної атаки рф зросла до 32, сім з них - госпіталізовані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей. Загинули троє мешканців столиці 

- повідомив Кличко.

рф у ніч на 26 жовтня запустила по Україні понад 100 дронів: скільки вдалось збити26.10.25, 10:37 • 906 переглядiв

Нагадаємо

Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ