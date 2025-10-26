Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 32 особи, з них семеро госпіталізовано, включаючи двох дітей. Троє мешканців столиці загинули.
У Києві кількість постраждалих у результаті нічної атаки рф зросла до 32, сім з них - госпіталізовані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей. Загинули троє мешканців столиці
Нагадаємо
Близько 2:00 ночі 26 жовтня столицю атакували ударними БпЛА.
Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів у Деснянському та Оболонському районах, де зафіксовано влучання в житлові будинки.