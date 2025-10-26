Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киев пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Трое жителей столицы погибли.
В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки рф возросло до 32, семь из них - госпитализированы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Сейчас 32 человека пострадали от вражеской атаки прошлой ночью. 7 из них медики госпитализировали. В том числе, двух детей. Погибли трое жителей столицы
Напомним
Около 2:00 ночи 26 октября столицу атаковали ударными БпЛА.
В результате вражеской атаки погибли трое человек. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксированы попадания в жилые дома.