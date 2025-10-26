Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек

В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки рф возросло до 32, семь из них - госпитализированы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сейчас 32 человека пострадали от вражеской атаки прошлой ночью. 7 из них медики госпитализировали. В том числе, двух детей. Погибли трое жителей столицы - сообщил Кличко.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу атаковали ударными БпЛА.

В результате вражеской атаки погибли трое человек. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Деснянском и Оболонском районах, где зафиксированы попадания в жилые дома.