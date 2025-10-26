$41.900.00
15:25 • 1028 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 2890 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
11:39 • 10487 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 18667 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 17011 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 16776 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 28344 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13262 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13176 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15690 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 28342 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 62517 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 89689 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 72964 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 93670 просмотра
российский беспилотник атаковал Сумы: повреждена кровля многоэтажки

Киев • УНН

 • 702 просмотра

российские оккупанты атаковали жилой сектор Сум беспилотником 26 октября, попав в кровлю девятиэтажки. Возник пожар, который удалось потушить, один человек получил острую реакцию на стресс.

российский беспилотник атаковал Сумы: повреждена кровля многоэтажки

Во второй половине дня 26 октября российские оккупанты атаковали беспилотником жилой сектор города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

БПЛА попал в кровлю девятиэтажного жилого дома. Возник пожар, который удалось потушить.

По предварительной информации, один человек получил острую реакцию на стресс, говорится в сообщении.

В то же время появились фото и видео ликвидации пожара.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.

Также УНН сообщал, что россияне атаковали Кривой Рог управляемой авиабомбой. От обломков пострадало промышленное предприятие, один человек пострадал.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог
Сумы
Киев