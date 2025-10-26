российский беспилотник атаковал Сумы: повреждена кровля многоэтажки

Во второй половине дня 26 октября российские оккупанты атаковали беспилотником жилой сектор города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

БПЛА попал в кровлю девятиэтажного жилого дома. Возник пожар, который удалось потушить.

По предварительной информации, один человек получил острую реакцию на стресс, говорится в сообщении.

В то же время появились фото и видео ликвидации пожара.

Напомним

Около 2:00 ночи 26 октября столицу Украины атаковали ударными БПЛА. В результате вражеской атаки погибли трое человек.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 32 человека, из них семеро госпитализированы, включая двух детей. Далее количество пострадавших в Киеве возросло до 33 человек.

Также УНН сообщал, что россияне атаковали Кривой Рог управляемой авиабомбой. От обломков пострадало промышленное предприятие, один человек пострадал.