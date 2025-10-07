російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ

Ще одного російського агента засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За завданням спецслужб росії він намагався встановити GPS-трекер на службовий автомобіль, який супроводжував колони українських військових. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв на Кіровоградщині. На замовлення рф зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

За допомогою прихованого "маячка" рашисти сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту - йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київщини.

Зазначається, що у поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

Після вербування агенту дали завдання: прибути до Кіровоградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони. Далі зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому "швидкі гроші". За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер - повідомили у Службі безпеки України.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року.

Також під час розслідування було задокументовано, як зловмисник для куратора додатково стежив за геолокаціями блокпостів та будівель ТЦК.

За матеріалами слідства СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

СБУ затримала громадянина рф у Львові, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу, передавав ворогу критичні дані. Він коригував ракетні удари по Львівській області, надсилав координати базування підрозділу та геолокації бронеколон.

16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ