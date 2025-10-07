російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ

$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 21589 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 24868 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 22309 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 26056 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 25598 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51319 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45949 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73141 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60561 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57403 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde7 жовтня, 13:33
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем7 жовтня, 13:44
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53
На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів7 жовтня, 15:00
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ18:03
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 23392 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51320 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері6 жовтня, 12:01
Момент очищення і великого енергетічного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час3 жовтня, 16:00
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Служба безпеки України засудила до 15 років ув'язнення російського агента, який намагався встановити GPS-трекер на автомобіль, що супроводжував колони ЗСУ на Кіровоградщині. Зловмисник, завербований через Telegram-канали, залучив неповнолітнього для виконання завдання, а також стежив за блокпостами та будівлями ТЦК.

російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ

Ще одного російського агента засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За завданням спецслужб росії він намагався встановити GPS-трекер на службовий автомобіль, який супроводжував колони українських військових. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв на Кіровоградщині. На замовлення рф зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

За допомогою прихованого "маячка" рашисти сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту

- йдеться у дописі.

Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київщини.

Зазначається, що у поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

Після вербування агенту дали завдання: прибути до Кіровоградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони. Далі зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому "швидкі гроші". За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер

- повідомили у Службі безпеки України.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року.

Також під час розслідування було задокументовано, як зловмисник для куратора додатково стежив за геолокаціями блокпостів та будівель ТЦК.

За матеріалами слідства СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

СБУ затримала громадянина рф у Львові, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу, передавав ворогу критичні дані. Він коригував ракетні удари по Львівській області, надсилав координати базування підрозділу та геолокації бронеколон.

16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ06.10.25, 09:22

Віта Зеленецька

