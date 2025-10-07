$41.340.11
российский агент получил 15 лет за попытку установки GPS-трекера на авто ВСУ

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Служба безопасности Украины приговорила к 15 годам заключения российского агента, который пытался установить GPS-трекер на автомобиль, сопровождавший колонны ВСУ в Кировоградской области. Злоумышленник, завербованный через Telegram-каналы, привлек несовершеннолетнего для выполнения задания, а также следил за блокпостами и зданиями ТЦК.

российский агент получил 15 лет за попытку установки GPS-трекера на авто ВСУ

Еще один российский агент приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По заданию спецслужб России он пытался установить GPS-трекер на служебный автомобиль, сопровождавший колонны украинских военных. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Подробности

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один российский агент, действовавший на Кировоградщине. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

С помощью скрытого "маячка" рашисты надеялись в режиме реального времени отслеживать движение украинских войск в направлении фронта

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, выполнением вражеского задания занимался завербованный российскими спецслужбистами 20-летний житель Киевщины.

Отмечается, что в поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легких" заработков в Телеграм-каналах.

После вербовки агенту дали задание: прибыть в Кировоградскую область и отслеживать места базирования автоколонн Сил обороны. Далее злоумышленник обманом привлек к подрывной деятельности местного несовершеннолетнего, пообещав ему "быстрые деньги". За это юноша должен был в темное время суток прокрасться к спецавтомобилю ВСУ и установить на нем GPS-трекер

- сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в феврале этого года.

Также в ходе расследования было задокументировано, как злоумышленник для куратора дополнительно следил за геолокациями блокпостов и зданий ТЦК.

По материалам следствия СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

СБУ задержала гражданина РФ во Львове, который, присоединившись к украинскому боевому подразделению, передавал врагу критические данные. Он корректировал ракетные удары по Львовской области, присылал координаты базирования подразделения и геолокации бронеколонн.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Львовская область
Киевская область
Кировоградская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Львов