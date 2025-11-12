російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину
Київ • УНН
Просування російських військ на Покровському напрямку залишається повільним, ймовірно, через виснажливі наступальні операції на всьому театрі військових дій. ISW прогнозує, що росіяни захоплять Покровськ та Мирноград, але з великими втратами та за тривалий час.
Темпи просування російських військ на Покровському напрямку залишаються відносно повільними, ймовірно, частково тому, що російське військове командування продовжує проводити виснажливі наступальні операції по всьому театру військових дій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Аналітики продовжують спостерігати відносно мало геолокаційних відео просування російських військ у Покровську та поблизу нього на початку листопада 2025 року порівняно з підтвердженими просуваннями в середині-кінці жовтня 2025 року.
Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 та 11 листопада, свідчать про те, що російські війська просувалися на південний схід Покровська та незначно просувалися на південний схід Мирнограда (на схід від Покровська) відповідно
Вони зазначають, що російські війська, ймовірно, намагаються проводити успішні наземні штурми, щоб захопити та утримати додаткові території, незважаючи на успішну кампанію з повітряного перехоплення на полі бою та місії з інфільтрації, спрямовані на послаблення українських оборонних та логістичних засобів у Покровську та Мирнограді.
російське військове командування виділило краще навчені та оснащені підрозділи для місій з інформаційної розвідки та інфільтрації, ніж для наземних штурмів. ... російські війська також намагаються розширити логістику, яка б дозволила російській піхоті, яка вже інфільтрувалася до Покровська, закріпити позиції та накопичити особовий склад для подальших штурмів
В ISW роблять висновок, що російські війська, найімовірніше, захоплять Покровськ та Мирноград, але при цьому витратять більше часу та зазнають більших втрат, ніж якби російське військове командування зосередило більше ресурсів з інших частин фронту на цьому напрямку.
"російське військове командування, ймовірно, також прагне підтримувати видимість того, що війська рф досягають значного прогресу на всьому театрі військових дій, що суперечить реальності на полі бою, а передислокація сил і засобів з деяких ділянок фронту в масштабах, необхідних для швидкого успіху на Покровському напрямку, підірвала б цей російський наратив", - резюмують аналітики.
7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про проникнення понад 300 росіян у Покровськ через південні околиці на легкій техніці, використовуючи туман. Сили оборони знищили 162 окупантів, ще 39 поранено.
