"Часткові успіхи називають епохальними": глава МЗС Італії дав оцінку ситуації у Покровську
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, росіяни намагаються зобразити військові успіхи в Україні як "епохальні", хоча вони є лише "частковими". На його думку, "як тільки настане зима, вони нічого не зможуть зробити".
росія намагається зобразити військові успіхи в Україні як "епохальні", хоча вони є лише "частковими". Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, спілкуючись із журналістами на борту літака дорогою на саміт G7, повідомляє УНН із посиланням на La Repubblica.
Деталі
Коментуючи останні новини про введення російських військ до Покровська, політик зазначив, що не став би перебільшувати "досягнення" рф на фронті.
Вони вже три роки кажуть, що відбувається російський наступ, а про часткові успіхи повідомляють так, ніби це епохальні успіхи
Також, на його думку, росіяни "намагаються отримати максимум від своїх зусиль перед можливою зустріччю з Трампом".
"Вони підвищують ціну, вони намагаються отримати максимум від своїх зусиль зараз, до настання зими. Як тільки настане зима, вони нічого не зможуть зробити", - спрогнозував глава МЗС Італії.
Нагадаємо
7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про проникнення понад 300 росіян у Покровськ через південні околиці на легкій техніці, використовуючи туман. Сили оборони знищили 162 окупантів, ще 39 поранено.
