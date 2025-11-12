$41.960.02
11 ноября, 19:55
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
"Частичные успехи называют эпохальными": глава МИД Италии дал оценку ситуации в Покровске

Киев • УНН

 • 434 просмотра

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, россияне пытаются изобразить военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными". По его мнению, "как только наступит зима, они ничего не смогут сделать".

"Частичные успехи называют эпохальными": глава МИД Италии дал оценку ситуации в Покровске

Россия пытается изобразить военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными". Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, общаясь с журналистами на борту самолета по дороге на саммит G7, сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.

Детали

Комментируя последние новости о вводе российских войск в Покровск, политик отметил, что не стал бы преувеличивать "достижения" РФ на фронте.

Они уже три года говорят, что происходит российское наступление, а о частичных успехах сообщают так, будто это эпохальные успехи

- сказал Таяни.

Также, по его мнению, россияне "пытаются получить максимум от своих усилий перед возможной встречей с Трампом".

"Они повышают цену, они пытаются получить максимум от своих усилий сейчас, до наступления зимы. Как только наступит зима, они ничего не смогут сделать", - спрогнозировал глава МИД Италии.

Напомним

7-й корпус ДШВ ВСУ сообщил о проникновении более 300 россиян в Покровск через южные окраины на легкой технике, используя туман. Силы обороны уничтожили 162 оккупантов, еще 39 ранены.

Оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожской области - Зеленский11.11.25, 17:51 • 2714 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Покровск
Италия