"Частичные успехи называют эпохальными": глава МИД Италии дал оценку ситуации в Покровске
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, россияне пытаются изобразить военные успехи в Украине как "эпохальные", хотя они являются лишь "частичными". По его мнению, "как только наступит зима, они ничего не смогут сделать".
Детали
Комментируя последние новости о вводе российских войск в Покровск, политик отметил, что не стал бы преувеличивать "достижения" РФ на фронте.
Они уже три года говорят, что происходит российское наступление, а о частичных успехах сообщают так, будто это эпохальные успехи
Также, по его мнению, россияне "пытаются получить максимум от своих усилий перед возможной встречей с Трампом".
"Они повышают цену, они пытаются получить максимум от своих усилий сейчас, до наступления зимы. Как только наступит зима, они ничего не смогут сделать", - спрогнозировал глава МИД Италии.
Напомним
7-й корпус ДШВ ВСУ сообщил о проникновении более 300 россиян в Покровск через южные окраины на легкой технике, используя туман. Силы обороны уничтожили 162 оккупантов, еще 39 ранены.
