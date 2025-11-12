российские войска продвигаются на Покровском направлении медленно, неся большие потери: в ISW назвали причину

Темпы продвижения российских войск на Покровском направлении остаются относительно медленными, вероятно, отчасти потому, что российское военное командование продолжает проводить изнурительные наступательные операции по всему театру военных действий. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Аналитики продолжают наблюдать относительно мало геолокационных видео продвижения российских войск в Покровске и вблизи него в начале ноября 2025 года по сравнению с подтвержденными продвижениями в середине-конце октября 2025 года.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 и 11 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на юго-восток Покровска и незначительно продвигались на юго-восток Мирнограда (к востоку от Покровска) соответственно - указывают эксперты.

Они отмечают, что российские войска, вероятно, пытаются проводить успешные наземные штурмы, чтобы захватить и удержать дополнительные территории, несмотря на успешную кампанию по воздушному перехвату на поле боя и миссии по инфильтрации, направленные на ослабление украинских оборонительных и логистических средств в Покровске и Мирнограде.

российское военное командование выделило лучше обученные и оснащенные подразделения для миссий по информационной разведке и инфильтрации, чем для наземных штурмов. ... российские войска также пытаются расширить логистику, которая бы позволила российской пехоте, которая уже инфильтрировалась в Покровск, закрепить позиции и накопить личный состав для дальнейших штурмов - говорится в материале.

В ISW делают вывод, что российские войска, скорее всего, захватят Покровск и Мирноград, но при этом потратят больше времени и понесут большие потери, чем если бы российское военное командование сосредоточило больше ресурсов с других частей фронта на этом направлении.

"российское военное командование, вероятно, также стремится поддерживать видимость того, что войска рф достигают значительного прогресса на всем театре военных действий, что противоречит реальности на поле боя, а передислокация сил и средств с некоторых участков фронта в масштабах, необходимых для быстрого успеха на Покровском направлении, подорвала бы этот российский нарратив", - резюмируют аналитики.

Напомним

7-й корпус ДШВ ВСУ сообщил о проникновении более 300 россиян в Покровск через южные окраины на легкой технике, используя туман. Силы обороны уничтожили 162 оккупантов, еще 39 ранены.

