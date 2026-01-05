російські окупанти намагаються проникнути в Куп'янськ через газопровід: Сили оборони не дають їм просунутися
Київ • УНН
Російські окупанти намагаються накопичити сили в Куп'янську, використовуючи газопровід для проникнення. Сили оборони України контролюють цей шлях, запобігаючи ворожим спробам.
російські окупанти намагаються проникнути та накопичуватись в Куп'янську, водночас Сили оборони України контролюють газопровід, за допомогою якого ворог намагається потрапити в місто. Про це в ефірі телемарафону заявив головний сержант БТГр 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України з позивним "Аяччо", передає УНН.
Деталі
За словами військового, останніми тижнями спостерігається певна активізація російських військ.
Ми розуміємо, що ми болюче вдарили ворога емоційно і в військовому аспекті. Тому ворог продовжує вчиняти дії, щоб проникнути в місто, накопичити там сили та спробувати нам протидіяти
Він додав: наразі вживаються заходи, щоб перекрити окупантам шлях до Куп’янська через трубопровід.
Окупанти намагаються використовувати цей маршрут, щоб продовжувати спроби накопичити свої сили і проникнути у Куп'янськ. Але їм це не вдається
Нагадаємо
Українські військові на Куп’янському напрямку зупинили спробу російських військ здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу Десантно-штурмових військ ліквідувала щонайменше 40 ворожих військовослужбовців.