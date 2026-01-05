російські окупанти намагаються проникнути в Куп'янськ через газопровід: Сили оборони не дають їм просунутися

російські окупанти намагаються проникнути та накопичуватись в Куп'янську, водночас Сили оборони України контролюють газопровід, за допомогою якого ворог намагається потрапити в місто. Про це в ефірі телемарафону заявив головний сержант БТГр 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України з позивним "Аяччо", передає УНН.

За словами військового, останніми тижнями спостерігається певна активізація російських військ.

Ми розуміємо, що ми болюче вдарили ворога емоційно і в військовому аспекті. Тому ворог продовжує вчиняти дії, щоб проникнути в місто, накопичити там сили та спробувати нам протидіяти