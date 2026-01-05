російські окупанти намагаються проникнути в Куп'янськ через газопровід: Сили оборони не дають їм просунутися

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 13945 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 30511 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 58024 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 72329 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 55732 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61906 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62274 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65206 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57681 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 14402 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 21417 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 25246 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 21758 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 20945 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 13945 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 115460 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 133825 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 142203 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 277375 перегляди
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 26924 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 23413 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 23488 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 32869 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 79312 перегляди
російські окупанти намагаються проникнути в Куп'янськ через газопровід: Сили оборони не дають їм просунутися

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російські окупанти намагаються накопичити сили в Куп'янську, використовуючи газопровід для проникнення. Сили оборони України контролюють цей шлях, запобігаючи ворожим спробам.

російські окупанти намагаються проникнути в Куп'янськ через газопровід: Сили оборони не дають їм просунутися

російські окупанти намагаються проникнути та накопичуватись в Куп'янську, водночас Сили оборони України контролюють газопровід, за допомогою якого ворог намагається потрапити в місто. Про це в ефірі телемарафону заявив головний сержант БТГр 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії України з позивним "Аяччо", передає УНН.

Деталі

За словами військового, останніми тижнями спостерігається певна активізація російських військ.

Ми розуміємо, що ми болюче вдарили ворога емоційно і в військовому аспекті. Тому ворог продовжує вчиняти дії, щоб проникнути в місто, накопичити там сили та спробувати нам протидіяти

- заявив головний сержант.

Він додав: наразі вживаються заходи, щоб перекрити окупантам шлях до Куп’янська через трубопровід.

Окупанти намагаються використовувати цей маршрут, щоб продовжувати спроби накопичити свої сили і проникнути у Куп'янськ. Але їм це не вдається

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Українські військові на Куп’янському напрямку зупинили спробу російських військ здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу Десантно-штурмових військ ліквідувала щонайменше 40 ворожих військовослужбовців.

Євген Устименко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Укргазвидобування
Національна гвардія України
Збройні сили України
Куп'янськ