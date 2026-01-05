На Харківщині росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз", ворога зупинили - ДШВ

$42.290.12
Ексклюзив
09:07 • 4526 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 26831 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 54170 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 68956 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 53405 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 60652 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 61494 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64885 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57511 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52157 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"03:29 • 11272 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 18022 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна03:44 • 21787 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 18261 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 17343 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 4526 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 112076 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 130596 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 139028 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 274303 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 24617 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 21376 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 21685 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 31149 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 77647 перегляди
На Харківщині росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз", ворога зупинили - ДШВ

Київ • УНН

 • 318 перегляди

На Куп'янському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада зірвала спробу штурму росіян, які використовували газотранспортний трубопровід "Союз". Українські військові ліквідували щонайменше 40 окупантів, стабілізувавши обстановку в зоні відповідальності.

На Харківщині росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз", ворога зупинили - ДШВ

На Куп’янському напрямку українські військові зупинили спробу російських сил здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ, передає УНН.

Деталі

"На Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". Газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил", - ідеться у дописі 7-го корпусу ДШВ.

російські війська, як вказано, діяли північніше Новоплатонівки - у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. Для спроби прориву було залучено близько 50 рашистів.

"77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника", - повідомляє 7-й корпус ДШВ.

За результатами операції, як повідомляється, "ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована".

"У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів – під постійним контролем Сил оборони та припиняються. Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку", – підсумовують у дописі.

Нагадаємо

Українські військові, що захищають Куп'янськ, оприлюднили фотографії зруйнованого російськими окупантами міста.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Війна в Україні
Куп'янськ