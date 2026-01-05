На Харківщині росіяни спробували використати для просування газопровід "Союз", ворога зупинили - ДШВ
Київ • УНН
На Куп'янському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада зірвала спробу штурму росіян, які використовували газотранспортний трубопровід "Союз". Українські військові ліквідували щонайменше 40 окупантів, стабілізувавши обстановку в зоні відповідальності.
На Куп’янському напрямку українські військові зупинили спробу російських сил здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ, передає УНН.
Деталі
"На Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". Газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил", - ідеться у дописі 7-го корпусу ДШВ.
російські війська, як вказано, діяли північніше Новоплатонівки - у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. Для спроби прориву було залучено близько 50 рашистів.
"77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника", - повідомляє 7-й корпус ДШВ.
За результатами операції, як повідомляється, "ворог не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована".
"У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів – під постійним контролем Сил оборони та припиняються. Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку", – підсумовують у дописі.
Нагадаємо
Українські військові, що захищають Куп'янськ, оприлюднили фотографії зруйнованого російськими окупантами міста.