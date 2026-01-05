В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз", врага остановили - ДШВ
На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада сорвала попытку штурма россиян, которые использовали газотранспортный трубопровод "Союз". Украинские военные ликвидировали по меньшей мере 40 оккупантов, стабилизировав обстановку в зоне ответственности.
На Купянском направлении украинские военные остановили попытку российских сил совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, передает УНН.
Детали
"На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". Газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.
российские войска, как указано, действовали севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загрызового. Для попытки прорыва было привлечено около 50 рашистов.
"77 оаэмбр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм противника. Подтверждена ликвидация по меньшей мере 40 военнослужащих противника", - сообщает 7-й корпус ДШВ.
По результатам операции, как сообщается, "враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности – стабилизирована".
"В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов – под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются. Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении", – подытоживают в сообщении.
Украинские военные, защищающие Купянск, обнародовали фотографии разрушенного российскими оккупантами города.