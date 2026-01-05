В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз", врага остановили - ДШВ

$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 10472 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 28672 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 56079 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 70746 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 54825 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 61282 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62009 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65027 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57588 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 10472 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 113782 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 132225 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 140619 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 275879 просмотра
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 25959 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 22566 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 22737 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 32133 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 78608 просмотра
В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз", врага остановили - ДШВ

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада сорвала попытку штурма россиян, которые использовали газотранспортный трубопровод "Союз". Украинские военные ликвидировали по меньшей мере 40 оккупантов, стабилизировав обстановку в зоне ответственности.

В Харьковской области россияне попытались использовать для продвижения газопровод "Союз", врага остановили - ДШВ

На Купянском направлении украинские военные остановили попытку российских сил совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, передает УНН.

Детали

"На Купянском направлении 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса ШР ДШВ сорвала попытку противника совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". Газопровод враг пытался использовать для скрытого выхода и дальнейшего накопления сил", - говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

российские войска, как указано, действовали севернее Новоплатоновки - в направлении Новой Кругляковки и Загрызового. Для попытки прорыва было привлечено около 50 рашистов.

"77 оаэмбр своевременно выявила намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм противника. Подтверждена ликвидация по меньшей мере 40 военнослужащих противника", - сообщает 7-й корпус ДШВ.

По результатам операции, как сообщается, "враг не достиг поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности – стабилизирована".

"В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады противник продолжает действовать малыми группами и пытается осуществлять просачивание между позициями. Действия оккупантов – под постоянным контролем Сил обороны и пресекаются. Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении", – подытоживают в сообщении.

Напомним

Украинские военные, защищающие Купянск, обнародовали фотографии разрушенного российскими оккупантами города.

Алла Киосак

