российские оккупанты пытаются проникнуть в Купянск через газопровод: Силы обороны не дают им продвинуться

российские оккупанты пытаются проникнуть и накапливаться в Купянске, в то же время Силы обороны Украины контролируют газопровод, с помощью которого враг пытается попасть в город. Об этом в эфире телемарафона заявил главный сержант БТГр 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины с позывным "Аяччо", передает УНН.

По словам военного, в последние недели наблюдается определенная активизация российских войск.

Мы понимаем, что мы болезненно ударили врага эмоционально и в военном аспекте. Поэтому враг продолжает совершать действия, чтобы проникнуть в город, накопить там силы и попытаться нам противодействовать