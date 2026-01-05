российские оккупанты пытаются проникнуть в Купянск через газопровод: Силы обороны не дают им продвинуться
Киев • УНН
Российские оккупанты пытаются накопить силы в Купянске, используя газопровод для проникновения. Силы обороны Украины контролируют этот путь, предотвращая вражеские попытки.
российские оккупанты пытаются проникнуть и накапливаться в Купянске, в то же время Силы обороны Украины контролируют газопровод, с помощью которого враг пытается попасть в город. Об этом в эфире телемарафона заявил главный сержант БТГр 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины с позывным "Аяччо", передает УНН.
Детали
По словам военного, в последние недели наблюдается определенная активизация российских войск.
Мы понимаем, что мы болезненно ударили врага эмоционально и в военном аспекте. Поэтому враг продолжает совершать действия, чтобы проникнуть в город, накопить там силы и попытаться нам противодействовать
Он добавил: сейчас принимаются меры, чтобы перекрыть оккупантам путь в Купянск через трубопровод.
Оккупанты пытаются использовать этот маршрут, чтобы продолжать попытки накопить свои силы и проникнуть в Купянск. Но им это не удается
Напомним
Украинские военные на Купянском направлении остановили попытку российских войск совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ликвидировала по меньшей мере 40 вражеских военнослужащих.