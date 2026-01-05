$42.290.12
российские оккупанты пытаются проникнуть в Купянск через газопровод: Силы обороны не дают им продвинуться

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Российские оккупанты пытаются накопить силы в Купянске, используя газопровод для проникновения. Силы обороны Украины контролируют этот путь, предотвращая вражеские попытки.

российские оккупанты пытаются проникнуть в Купянск через газопровод: Силы обороны не дают им продвинуться

российские оккупанты пытаются проникнуть и накапливаться в Купянске, в то же время Силы обороны Украины контролируют газопровод, с помощью которого враг пытается попасть в город. Об этом в эфире телемарафона заявил главный сержант БТГр 13-й бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины с позывным "Аяччо", передает УНН.

Детали

По словам военного, в последние недели наблюдается определенная активизация российских войск.

Мы понимаем, что мы болезненно ударили врага эмоционально и в военном аспекте. Поэтому враг продолжает совершать действия, чтобы проникнуть в город, накопить там силы и попытаться нам противодействовать

- заявил главный сержант.

Он добавил: сейчас принимаются меры, чтобы перекрыть оккупантам путь в Купянск через трубопровод.

Оккупанты пытаются использовать этот маршрут, чтобы продолжать попытки накопить свои силы и проникнуть в Купянск. Но им это не удается

 - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные на Купянском направлении остановили попытку российских войск совершить штурм с использованием газотранспортного трубопровода "Союз". 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ликвидировала по меньшей мере 40 вражеских военнослужащих.

Евгений Устименко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Укргаздобыча
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины
Купянск