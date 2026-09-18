російські обстріли та негода спричинили знеструмлення у п'яти областях

У п'яти областях України зафіксували знеструмлення через російські удари по енергетиці та негоду. Аварійні бригади вже повертають світло всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи - йдеться у повідомленні.

Через негоду без електропостачання залишається 24 населених пунктів на Житомирщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. У разі змін ситуацію з енергопостачанням рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Енергетики закликають перенести використання потужних приладів на денний час — з 11:00 до 15:00, а також ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

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