российские обстрелы и непогода стали причиной обесточивания в пяти областях
Киев • УНН
В четырех областях обесточивание вызвали обстрелы, на Житомирщине — непогода. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.
В пяти областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергетике и непогоды. Аварийные бригады уже возвращают свет везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 24 населённых пункта в Житомирской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений ситуацию с энергоснабжением рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Энергетики призывают перенести использование мощных приборов на дневное время — с 11:00 до 15:00, а также экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 22:00.
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