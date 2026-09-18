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российские обстрелы и непогода стали причиной обесточивания в пяти областях

Киев • УНН

 • 3430 просмотра

В четырех областях обесточивание вызвали обстрелы, на Житомирщине — непогода. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

российские обстрелы и непогода стали причиной обесточивания в пяти областях

В пяти областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергетике и непогоды. Аварийные бригады уже возвращают свет везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

— говорится в сообщении.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 24 населённых пункта в Житомирской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений ситуацию с энергоснабжением рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Энергетики призывают перенести использование мощных приборов на дневное время — с 11:00 до 15:00, а также экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 22:00.

Зеленский заявил, что энергетическое перемирие в настоящее время не действует15.09.26, 22:56 • 3612 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
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Житомирская область
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Украина