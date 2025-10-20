російські хакери атакували військові бази Британії та викрали конфіденційні дані
Київ • УНН
У Великій Британії розслідують масштабну кібератаку, внаслідок якої російська хакерська група отримала доступ до конфіденційних даних з восьми військових баз. Зловмисники проникли до систем Міноборони через компанію-підрядника Dodd Group, викравши внутрішні документи, списки персоналу та службові електронні адреси.
У Великій Британії розпочато розслідування масштабної кібератаки, під час якої хакери отримали доступ до конфіденційних даних із восьми військових баз. Про це інформує видання Daily Mirror, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що злам організувала російська хакерська група, пов’язана з режимом володимира путіна.
Внаслідок атаки зловмисники отримали:
- доступ до внутрішніх документів
- списків персоналу
- службових електронних адрес
- іншої конфіденційної інформації, частину якої згодом було опубліковано в даркнеті
Зловмисники проникли до систем Міністерства оборони через компанію-підрядника Dodd Group, яка обслуговує військові об’єкти.
Відомство назвало інцидент "катастрофічним", оскільки хакери змогли обійти багаторівневий кіберзахист і отримати дані, що стосуються безпеки кількох баз.
Серед об'єктів, що постраждали - авіабаза Лейкенхіт у графстві Саффолк, де знаходяться літаки-невидимки ВПС США F-35 поряд з ймовірними ядерними бомбами
Як пише видання, до атаки може бути причетне угруповання Lynx, яке вже фігурувало в попередніх хакерських розслідуваннях.
Під загрозою опинилися персональні дані військових і ветеранів - імена, адреси, банківські реквізити.
За попередніми оцінками, у системі обліку заробітної плати містилася інформація про близько 272 тисячі осіб, що робить цей витік одним із найбільших в історії британського Міноборони.
Нагадаємо
Фахівці Google виявили масштабну кібератаку російського угруповання Clop, яке викрало дані десятків міжнародних організацій. Хакери використовували вразливості в програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, вимагаючи викуп за викрадену інформацію.
