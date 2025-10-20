російські хакери атакували військові бази Британії та викрали конфіденційні дані

$41.640.00
48.520.00
ukenru
18:24 • 35724 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 25842 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 58752 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 37646 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 38694 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39260 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 45908 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54403 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47827 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46658 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
92%
748мм
Популярнi новини
Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп19 жовтня, 15:10 • 14607 перегляди
Ув'язнення Саркозі: експрезидент Франції відбуватиме покарання в одиночній камері, але каже, що не боїться тюрми – ЗМІ 19 жовтня, 15:37 • 5652 перегляди
В Україну йде різке похолодання, але вже за кілька днів повернеться потепління – прогноз Діденко19 жовтня, 15:49 • 4836 перегляди
Донька Антоніо Бандераса вийшла заміж: Стелла зіграла розкішне весілля із зірковими гостями в ІспаніїPhoto19 жовтня, 16:07 • 10914 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video19 жовтня, 17:55 • 6338 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 58752 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 46616 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 127181 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 148366 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 171798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Блогери
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Франція
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 40929 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 45721 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 64351 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 64500 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 91142 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

російські хакери атакували військові бази Британії та викрали конфіденційні дані

Київ • УНН

 • 246 перегляди

У Великій Британії розслідують масштабну кібератаку, внаслідок якої російська хакерська група отримала доступ до конфіденційних даних з восьми військових баз. Зловмисники проникли до систем Міноборони через компанію-підрядника Dodd Group, викравши внутрішні документи, списки персоналу та службові електронні адреси.

російські хакери атакували військові бази Британії та викрали конфіденційні дані

У Великій Британії розпочато розслідування масштабної кібератаки, під час якої хакери отримали доступ до конфіденційних даних із восьми військових баз. Про це інформує видання Daily Mirror, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що злам організувала російська хакерська група, пов’язана з режимом володимира путіна.

Внаслідок атаки зловмисники отримали:

  • доступ до внутрішніх документів
    • списків персоналу
      • службових електронних адрес
        • іншої конфіденційної інформації, частину якої згодом було опубліковано в даркнеті

          Зловмисники проникли до систем Міністерства оборони через компанію-підрядника Dodd Group, яка обслуговує військові об’єкти.

          Відомство назвало інцидент "катастрофічним", оскільки хакери змогли обійти багаторівневий кіберзахист і отримати дані, що стосуються безпеки кількох баз.

          Серед об'єктів, що постраждали - авіабаза Лейкенхіт у графстві Саффолк, де знаходяться літаки-невидимки ВПС США F-35 поряд з ймовірними ядерними бомбами

          - йдеться у дописі.

          Як пише видання, до атаки може бути причетне угруповання Lynx, яке вже фігурувало в попередніх хакерських розслідуваннях.

          Під загрозою опинилися персональні дані військових і ветеранів - імена, адреси, банківські реквізити.

          За попередніми оцінками, у системі обліку заробітної плати містилася інформація про близько 272 тисячі осіб, що робить цей витік одним із найбільших в історії британського Міноборони.

          Нагадаємо

          Фахівці Google виявили масштабну кібератаку російського угруповання Clop, яке викрало дані десятків міжнародних організацій. Хакери використовували вразливості в програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, вимагаючи викуп за викрадену інформацію.

          Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 мільйонів збитків15.10.25, 13:17 • 2900 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Технології
          Банківська картка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Повітряні сили США
          Lockheed Martin F-35 Lightning II
          Велика Британія
          Google