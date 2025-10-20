$41.640.00
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 25485 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 58425 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 37414 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 38505 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 39211 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45862 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54395 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47818 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46652 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 46525 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 127096 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 148283 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 171713 просмотра
российские хакеры атаковали военные базы Британии и похитили конфиденциальные данные

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В Великобритании расследуют масштабную кибератаку, в результате которой российская хакерская группа получила доступ к конфиденциальным данным с восьми военных баз. Злоумышленники проникли в системы Минобороны через компанию-подрядчика Dodd Group, похитив внутренние документы, списки персонала и служебные электронные адреса.

российские хакеры атаковали военные базы Британии и похитили конфиденциальные данные

В Великобритании начато расследование масштабной кибератаки, в ходе которой хакеры получили доступ к конфиденциальным данным из восьми военных баз. Об этом информирует издание Daily Mirror, передает УНН.

Детали

Отмечается, что взлом организовала российская хакерская группа, связанная с режимом владимира путина.

В результате атаки злоумышленники получили:

  • доступ к внутренним документам
    • спискам персонала
      • служебным электронным адресам
        • другой конфиденциальной информации, часть которой впоследствии была опубликована в даркнете

          Злоумышленники проникли в системы Министерства обороны через компанию-подрядчика Dodd Group, обслуживающую военные объекты.

          Ведомство назвало инцидент "катастрофическим", поскольку хакеры смогли обойти многоуровневую киберзащиту и получить данные, касающиеся безопасности нескольких баз.

          Среди пострадавших объектов - авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где находятся самолеты-невидимки ВВС США F-35 наряду с вероятными ядерными бомбами

          - говорится в сообщении.

          Как пишет издание, к атаке может быть причастна группировка Lynx, которая уже фигурировала в предыдущих хакерских расследованиях.

          Под угрозой оказались персональные данные военных и ветеранов - имена, адреса, банковские реквизиты.

          По предварительным оценкам, в системе учета заработной платы содержалась информация о около 272 тысячах человек, что делает эту утечку одной из крупнейших в истории британского Минобороны.

          Напомним

          Специалисты Google обнаружили масштабную кибератаку российской группировки Clop, которая похитила данные десятков международных организаций. Хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении Oracle E-Business Suite, требуя выкуп за похищенную информацию.

          Вита Зеленецкая

          Технологии
          Банковская карта
          Военное положение
          Война в Украине
          Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
          Lockheed Martin F-35 Lightning II
          Великобритания
          Google