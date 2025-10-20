российские хакеры атаковали военные базы Британии и похитили конфиденциальные данные
Киев • УНН
В Великобритании расследуют масштабную кибератаку, в результате которой российская хакерская группа получила доступ к конфиденциальным данным с восьми военных баз. Злоумышленники проникли в системы Минобороны через компанию-подрядчика Dodd Group, похитив внутренние документы, списки персонала и служебные электронные адреса.
В Великобритании начато расследование масштабной кибератаки, в ходе которой хакеры получили доступ к конфиденциальным данным из восьми военных баз. Об этом информирует издание Daily Mirror, передает УНН.
Детали
Отмечается, что взлом организовала российская хакерская группа, связанная с режимом владимира путина.
В результате атаки злоумышленники получили:
- доступ к внутренним документам
- спискам персонала
- служебным электронным адресам
- другой конфиденциальной информации, часть которой впоследствии была опубликована в даркнете
Злоумышленники проникли в системы Министерства обороны через компанию-подрядчика Dodd Group, обслуживающую военные объекты.
Ведомство назвало инцидент "катастрофическим", поскольку хакеры смогли обойти многоуровневую киберзащиту и получить данные, касающиеся безопасности нескольких баз.
Среди пострадавших объектов - авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где находятся самолеты-невидимки ВВС США F-35 наряду с вероятными ядерными бомбами
Как пишет издание, к атаке может быть причастна группировка Lynx, которая уже фигурировала в предыдущих хакерских расследованиях.
Под угрозой оказались персональные данные военных и ветеранов - имена, адреса, банковские реквизиты.
По предварительным оценкам, в системе учета заработной платы содержалась информация о около 272 тысячах человек, что делает эту утечку одной из крупнейших в истории британского Минобороны.
Напомним
Специалисты Google обнаружили масштабную кибератаку российской группировки Clop, которая похитила данные десятков международных организаций. Хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении Oracle E-Business Suite, требуя выкуп за похищенную информацию.
