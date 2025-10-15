$41.750.14
Эксклюзив
10:14 • 4184 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10606 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11416 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11186 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13617 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14345 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22837 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23323 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13363 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
В результате атаки ГУР российский провайдер получил более 66 миллионов убытков

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров «Орион Телеком» понес убытки более 66 миллионов рублей после кибератаки ГУР МО Украины.

В результате спецоперации киберспециалистов Главного управления разведки Минобороны один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" понес убытки на сумму более 66 миллионов. В компании также признали факт утечки персональных данных пользователей, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО

- сообщил источник.

Как сообщают источники в ГУР, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам кибератаки. По информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственные убытки, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР.

"В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство. Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также, вероятно, придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных - еще до 15 миллионов рублей", - добавляет источник.

Дополнение

Летом киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком".

В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана – "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, сообщавших об отсутствии интернета и телевидения.

В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"12.06.25, 13:40 • 4325 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Главное управление разведки Украины
Украина