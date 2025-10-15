В результате атаки ГУР российский провайдер получил более 66 миллионов убытков
Киев • УНН
Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров «Орион Телеком» понес убытки более 66 миллионов рублей после кибератаки ГУР МО Украины.
В результате спецоперации киберспециалистов Главного управления разведки Минобороны один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" понес убытки на сумму более 66 миллионов. В компании также признали факт утечки персональных данных пользователей, пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО
Как сообщают источники в ГУР, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам кибератаки. По информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственные убытки, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР.
"В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство. Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также, вероятно, придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных - еще до 15 миллионов рублей", - добавляет источник.
Дополнение
Летом киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком".
В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана – "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, сообщавших об отсутствии интернета и телевидения.
В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.
Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"12.06.25, 13:40 • 4325 просмотров