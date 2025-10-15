$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 1136 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 4892 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11356 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11939 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11678 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 14009 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14566 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23329 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 23672 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13408 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 мільйонів збитків

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Один із найбільших сибірських інтернет-провайдерів «Оріон Телеком» зазнав збитків понад 66 мільйонів рублів після кібератаки ГУР МО України.

Внаслідок спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком" отримав понад 66 мільйонів збитків. В компанії також визнали факт витоку персональних даних користувачів, пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком" збіднів відразу на 66 мільйонів рублів внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО

- повідомило джерело.

Як повідомляють джерела в ГУР, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки. За інформацією розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР.

"У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних - ще до 15 мільйонів рублів", - додає джерело.

Доповнення

Влітку кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком".

Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету та телебачення.

В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.

Роботу найбільшого сибірського інтернет-провайдера у рф паралізувало: джерела повідомили про операцію ГУР у "день росії"12.06.25, 13:40 • 4325 переглядiв

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна