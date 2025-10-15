Внаслідок атаки ГУР російський провайдер отримав понад 66 мільйонів збитків
Внаслідок спецоперації кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком" отримав понад 66 мільйонів збитків. В компанії також визнали факт витоку персональних даних користувачів, пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком" збіднів відразу на 66 мільйонів рублів внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО
Як повідомляють джерела в ГУР, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки. За інформацією розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР.
"У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних - ще до 15 мільйонів рублів", - додає джерело.
Доповнення
Влітку кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком".
Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету та телебачення.
В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.
