Російські дрони двічі атакували цивільний транспорт у Краснопільській громаді Сумщини – ОВА
Київ • УНН
12 листопада російські безпілотники двічі вдарили по цивільних автомобілях у Краснопільській громаді. Водій машини, що доставляла хліб, отримав поранення руки, а в автомобілі "Укрпошти" вибиті вікна.
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що 12 листопада російські безпілотники двічі вдарили по цивільних автомобілях у Краснопільській громаді. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Одна з атак була спрямована на машину, яка доставляла хліб місцевим жителям. Водій отримав поранення руки, але обійшлося без госпіталізації. Друга атака припала на автомобіль "Укрпошти", що розвозив посилки та пенсії: у транспортного засобу вибиті вікна, постраждалих немає.
У прикордонних громадах триває евакуація: частина людей уже виїхала, решті доставляють продукти, хліб та іншу необхідну допомогу.
росіяни ж намагаються зірвати цей процес (евакуації – ред.), цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей
