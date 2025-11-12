Російські дрони двічі атакували цивільний транспорт у Краснопільській громаді Сумщини – ОВА

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57
Російські дрони двічі атакували цивільний транспорт у Краснопільській громаді Сумщини – ОВА

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

12 листопада російські безпілотники двічі вдарили по цивільних автомобілях у Краснопільській громаді. Водій машини, що доставляла хліб, отримав поранення руки, а в автомобілі "Укрпошти" вибиті вікна.

Російські дрони двічі атакували цивільний транспорт у Краснопільській громаді Сумщини – ОВА

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що 12 листопада російські безпілотники двічі вдарили по цивільних автомобілях у Краснопільській громаді. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Одна з атак була спрямована на машину, яка доставляла хліб місцевим жителям. Водій отримав поранення руки, але обійшлося без госпіталізації. Друга атака припала на автомобіль "Укрпошти", що розвозив посилки та пенсії: у транспортного засобу вибиті вікна, постраждалих немає.

У прикордонних громадах триває евакуація: частина людей уже виїхала, решті доставляють продукти, хліб та іншу необхідну допомогу.

росіяни ж намагаються зірвати цей процес (евакуації – ред.), цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей 

– написав Григоров. 

Через військову агресію рф частина Сум без світла12.11.25, 20:48

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укрпошта
Україна