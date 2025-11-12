Российские дроны дважды атаковали гражданский транспорт в Краснопольской общине Сумщины – ОВА
Киев • УНН
12 ноября российские беспилотники дважды ударили по гражданским автомобилям в Краснопольской общине. Водитель машины, доставлявшей хлеб, получил ранение руки, а в автомобиле "Укрпочты" выбиты окна.
Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что 12 ноября российские беспилотники дважды ударили по гражданским автомобилям в Краснопольской общине. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Одна из атак была направлена на машину, которая доставляла хлеб местным жителям. Водитель получил ранение руки, но обошлось без госпитализации. Вторая атака пришлась на автомобиль "Укрпочты", развозивший посылки и пенсии: у транспортного средства выбиты окна, пострадавших нет.
В приграничных общинах продолжается эвакуация: часть людей уже выехала, остальным доставляют продукты, хлеб и другую необходимую помощь.
россияне же пытаются сорвать этот процесс (эвакуации – ред.), целенаправленно атакуя гражданский транспорт, работающий для людей
