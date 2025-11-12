$42.010.06
15:53 • 15302 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 31142 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 30167 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 33694 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 32652 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 31389 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 47567 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62621 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81968 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130175 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130175 просмотра
Российские дроны дважды атаковали гражданский транспорт в Краснопольской общине Сумщины – ОВА

Киев • УНН

 • 204 просмотра

12 ноября российские беспилотники дважды ударили по гражданским автомобилям в Краснопольской общине. Водитель машины, доставлявшей хлеб, получил ранение руки, а в автомобиле "Укрпочты" выбиты окна.

Российские дроны дважды атаковали гражданский транспорт в Краснопольской общине Сумщины – ОВА

Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что 12 ноября российские беспилотники дважды ударили по гражданским автомобилям в Краснопольской общине. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Одна из атак была направлена на машину, которая доставляла хлеб местным жителям. Водитель получил ранение руки, но обошлось без госпитализации. Вторая атака пришлась на автомобиль "Укрпочты", развозивший посылки и пенсии: у транспортного средства выбиты окна, пострадавших нет.

В приграничных общинах продолжается эвакуация: часть людей уже выехала, остальным доставляют продукты, хлеб и другую необходимую помощь.

россияне же пытаются сорвать этот процесс (эвакуации – ред.), целенаправленно атакуя гражданский транспорт, работающий для людей 

– написал Григоров. 

Из-за военной агрессии рф часть Сум без света12.11.25, 20:48 • 1288 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрпочта
Украина