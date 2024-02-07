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росіяни за добу майже 180 разів вдарили по Запорізькій області: загинула літня жінка

Київ • УНН

 • 26905 перегляди

Літня жінка загинула після того, як російські війська атакували Запорізьку область майже 180 разів.

Запорізька область за минулу добу зазнала 179 ударів російських військ. Внаслідок ворожих атак місцева жителька Степногірська загинула на власному подвір'ї.  Про це УНН повідомляє із посиланням на Запорізьку ОВА. 

Ворог гатив по 19 містах та селах Запорізької області - зафіксовано 179 ударів

- йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що 128 артударів прийшлося по території Оріхова, Новоданилівки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Окупанти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Чарівному, Новодарівці, Червоному, Новоандріївці, П'ятихатках, а також обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку та Новоданилівку.

"Внаслідок артудару по Степногірську, на власному подвір'ї загинула 69-річна місцева жителька", - повідомили в ОВА.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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