россияне за сутки почти 180 раз ударили по Запорожской области: погибла пожилая женщина

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 179 ударам российских войск. В результате вражеских атак местная жительница Степногорска погибла в собственном дворе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Враг бил по 19 городам и селам Запорожской области - зафиксировано 179 ударов - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 128 артударов пришлось по территории Орехова, Новоданиловки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Малиновки, Степногорска, Степного, Каменского, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты совершили авиационный удар по Новодаровке, 55 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Чаривному, Новодаровке, Червоному, Новоандреевке, Пятихаткам, а также обстреляли из РСЗО Роботино, Малую Токмачку и Новоданиловку.

"В результате артудара по Степногорску, в собственном дворе погибла 69-летняя местная жительница", - сообщили в ОВА.

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