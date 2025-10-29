росія завдала удару по енергетиці у трьох областях, графіки відключень до 22 години - Міненерго

рф уночі атакувала енергетику в Україні у трьох областях, графіки відключень світла сьогодні у деяких регіонах до 22:00, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей - повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, "внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях".

Аварійно-відновлювальні роботи, за даними Міненерго, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00 - зазначили у міністерстві.

Як уточнили в Укренерго, графіки будуть обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Актуальні графіки, як вказано, розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні варто дізнаватися на сторінках обленерго вашого регіону, вказали у відомстві.

Крім того, як зазначено, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається високим та демонструє тенденцію до зростання", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, сьогодні на 6:30 воно було на 2,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причиною називають хмарну погоду у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів.

28 жовтня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.