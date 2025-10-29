Россия нанесла удар по энергетике в трех областях, графики отключений до 22 часов - Минэнерго

РФ ночью атаковала энергетику в Украине в трех областях, графики отключений света сегодня в некоторых регионах до 22:00, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, "в результате российских ударов по энергообъектам – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях".

Аварийно-восстановительные работы, по данным Минэнерго, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00 - отметили в министерстве.

Как уточнили в Укрэнерго, графики будут объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Актуальные графики, как указано, размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении стоит узнавать на страницах облэнерго вашего региона, указали в ведомстве.

Кроме того, как отмечено, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление

"Потребление электроэнергии остается высоким и демонстрирует тенденцию к росту", - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, сегодня на 6:30 оно было на 2,4% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной называют облачную погоду в большинстве областей, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций, а также снижение температуры воздуха в части регионов.

28 октября суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.