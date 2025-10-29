Россия нанесла удар по энергетике в трех областях, графики отключений до 22 часов - Минэнерго

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 21030 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 24549 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 28240 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 86325 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 50332 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 49488 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 76228 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38467 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28668 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22550 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.5м/с
80%
745мм
Популярные новости
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 20914 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo29 октября, 00:45 • 26428 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 24347 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 22383 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 22561 просмотра
публикации
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 21067 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 22775 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 86369 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 57613 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 65586 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Геннадий Труханов
Владимир Зеленский
Меган Маркл
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 6052 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 12038 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 22991 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 25635 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 33315 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
ТикТок

Россия нанесла удар по энергетике в трех областях, графики отключений до 22 часов - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00.

Россия нанесла удар по энергетике в трех областях, графики отключений до 22 часов - Минэнерго

РФ ночью атаковала энергетику в Украине в трех областях, графики отключений света сегодня в некоторых регионах до 22:00, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей

- сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, "в результате российских ударов по энергообъектам – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях".

Аварийно-восстановительные работы, по данным Минэнерго, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений будут действовать в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00

- отметили в министерстве.

Как уточнили в Укрэнерго, графики будут объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Актуальные графики, как указано, размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении стоит узнавать на страницах облэнерго вашего региона, указали в ведомстве.

Кроме того, как отмечено, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление

"Потребление электроэнергии остается высоким и демонстрирует тенденцию к росту", - сообщили в Укрэнерго.

Как указано, сегодня на 6:30 оно было на 2,4% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причиной называют облачную погоду в большинстве областей, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций, а также снижение температуры воздуха в части регионов.

28 октября суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина