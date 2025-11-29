росія визнала Human Rights Watch "небажаною" організацією

росія оголосила Human Rights Watch "небажаною" організацією та заборонила їй діяльність у країні; раніше її сайт блокували через інформацію про війну в Україні. Одночасно до реєстру "іноземних агентів" внесли кількох громадських діячів, журналістів і видання. Про це інформує УНН з посиланням на DW, Associated Press (AP).

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада російська влада оголосила Human Rights Watch поза законом, віднісши її до "небажаних організацій".

Відповідно до закону 2015 року, участь у таких організаціях є кримінальним злочином - пише АР.

Це означає, що міжнародна правозахисна група повинна припинити всю свою діяльність у росії, а ті, хто співпрацює з організацією або підтримує її, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Понад три десятиліття робота Human Rights Watch у пострадянській росії була спрямована на те, щоб уряд дотримувався прав і свобод людини. Наша робота не змінилася, але радикально змінилося безмежне прагнення уряду проводити диктаторську політику, вражаюче зростання репресій та масштаб військових злочинів, вчинюваних його силами в Україні - заявив виконавчий директор HRW Філіп Болопьон.

Окрім цього, у п’ятницю влада повідомила про порушення справи проти російської феміністської панк-групи Pussy Riot, яку планують визнати екстремістською організацією.

У рф зникла учасниця Pussy Riot Ріта Флорес

Напередодні Верховний суд росії визнав терористичною організацією Фонд боротьби з корупцією, створений покійним опозиціонером Олексієм Навальним, зокрема його зареєстровану у США структуру, яка продовжила діяльність після того, як у 2021 році первісний фонд був оголошений "небажаною організацією".

Це політична стратегія російської влади: оголосити ворогом держави будь-кого, хто заважає їхньому розкраданню та нескінченній війні - йдеться у заяві фонду.

За даними Associated Press, наразі у російському списку "небажаних організацій" понад 275 установ, серед яких відомі незалежні новинні агентства та правозахисні організації. Серед них такі відомі медіа, як "Радіо Свобода", аналітичні центри на кшталт Chatham House, антикорупційна організація Transparency International та екологічна організація WWF.

Довідково

Заснована у 1978 році Human Rights Watch відстежує та розслідує порушення прав людини у країнах світу. Організація відкрито виступає проти вторгнення росії в Україну та нещодавно опублікувала розслідування щодо використання російськими військами безпілотників для умисного переслідування, поранення та вбивства мирних мешканців Херсонської області України.

Нагадаємо

Басманний суд москви заочно засудив учасниць Pussy Riot до термінів від восьми до 13 років колонії. Їх звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади", зокрема через кліп і акцію в Мюнхені.

