росія визнала Human Rights Watch "небажаною" організацією

$42.190.11
48.870.08
ukenru
20:59 • 5312 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 16340 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 22709 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 32394 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 24446 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19203 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 38412 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22161 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18734 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 42108 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
87%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Чернігові шахед упав на територію підприємства - МВА28 листопада, 14:22 • 5184 перегляди
Хто відповідає за графіки відключень та їх справедливість? В Укренерго відповіли28 листопада, 14:40 • 7950 перегляди
Ціна срібла досягла рекордного значення, перевищивши жовтневий пік28 листопада, 14:40 • 4546 перегляди
Тернопільський будинок, уражений російськими ракетами 19 листопада, буде демонтовано - він не підлягає відновленню - ОВА28 листопада, 16:12 • 4660 перегляди
Не передбачає приватизації: ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства28 листопада, 16:36 • 4434 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 32390 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 29640 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 38411 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 37848 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 42104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Туреччина
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 26182 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 43636 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 63565 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 95876 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 110691 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Financial Times
Truth Social

росія визнала Human Rights Watch "небажаною" організацією

Київ • УНН

 • 792 перегляди

рф оголосила Human Rights Watch "небажаною" організацією, заборонивши її діяльність у країні. Одночасно до реєстру "іноземних агентів" внесли кількох громадських діячів, журналістів та видання.

росія визнала Human Rights Watch "небажаною" організацією

росія оголосила Human Rights Watch "небажаною" організацією та заборонила їй діяльність у країні; раніше її сайт блокували через інформацію про війну в Україні. Одночасно до реєстру "іноземних агентів" внесли кількох громадських діячів, журналістів і видання. Про це інформує УНН з посиланням на DWAssociated Press (AP).

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада російська влада оголосила Human Rights Watch поза законом, віднісши її до "небажаних організацій".   

Відповідно до закону 2015 року, участь у таких організаціях є кримінальним злочином

- пише АР.

Це означає, що міжнародна правозахисна група повинна припинити всю свою діяльність у росії, а ті, хто співпрацює з організацією або підтримує її, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Понад три десятиліття робота Human Rights Watch у пострадянській росії була спрямована на те, щоб уряд дотримувався прав і свобод людини. Наша робота не змінилася, але радикально змінилося безмежне прагнення уряду проводити диктаторську політику, вражаюче зростання репресій та масштаб військових злочинів, вчинюваних його силами в Україні

- заявив виконавчий директор HRW Філіп Болопьон.

Окрім цього, у п’ятницю влада повідомила про порушення справи проти російської феміністської панк-групи Pussy Riot, яку планують визнати екстремістською організацією.

У рф зникла учасниця Pussy Riot Ріта Флорес17.02.23, 18:49 • 584131 перегляд

Напередодні Верховний суд росії визнав терористичною організацією Фонд боротьби з корупцією, створений покійним опозиціонером Олексієм Навальним, зокрема його зареєстровану у США структуру, яка продовжила діяльність після того, як у 2021 році первісний фонд був оголошений "небажаною організацією".

Це політична стратегія російської влади: оголосити ворогом держави будь-кого, хто заважає їхньому розкраданню та нескінченній війні

- йдеться у заяві фонду.

За даними Associated Press, наразі у російському списку "небажаних організацій" понад 275 установ, серед яких відомі незалежні новинні агентства та правозахисні організації. Серед них такі відомі медіа, як "Радіо Свобода", аналітичні центри на кшталт Chatham House, антикорупційна організація Transparency International та екологічна організація WWF.

Довідково

Заснована у 1978 році Human Rights Watch відстежує та розслідує порушення прав людини у країнах світу. Організація відкрито виступає проти вторгнення росії в Україну та нещодавно опублікувала розслідування щодо використання російськими військами безпілотників для умисного переслідування, поранення та вбивства мирних мешканців Херсонської області України.

Нагадаємо

Басманний суд москви заочно засудив учасниць Pussy Riot до термінів від восьми до 13 років колонії. Їх звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади", зокрема через кліп і акцію в Мюнхені.  

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах на Західному березі20.11.25, 19:54 • 4168 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Ассошіейтед Прес
Україна