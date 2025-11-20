Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах на Західному березі
Київ • УНН
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах та злочинах проти людяності на початку 2025 року. Десятки тисяч палестинців були примусово переміщені з трьох таборів біженців на окупованому Західному березі.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Ізраїль скоїв воєнні злочини та злочини проти людяності на початку 2025 року, коли десятки тисяч палестинців були примусово переміщені з трьох таборів біженців на окупованому Західному березі. Про це інформує ВВС, пише УНН.
Деталі
У звіті організації йдеться про події січня та лютого 2025 року під час ізраїльської операції "Залізна стіна", коли мешканців Дженіна, Тулькарма та Нур-Шамса насильно переселили, а сотні будинків були зруйновані.
Влада Ізраїлю заявляє, що "операція мала на меті ліквідувати загрози безпеці".
