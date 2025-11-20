Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях на Западном берегу
Киев • УНН
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности в начале 2025 года. Десятки тысяч палестинцев были принудительно перемещены из трех лагерей беженцев на оккупированном Западном берегу.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Израиль совершил военные преступления и преступления против человечности в начале 2025 года, когда десятки тысяч палестинцев были принудительно перемещены из трех лагерей беженцев на оккупированном Западном берегу. Об этом информирует ВВС, пишет УНН.
Детали
В отчете организации говорится о событиях января и февраля 2025 года во время израильской операции "Железная стена", когда жители Дженина, Тулькарма и Нур-Шамса были насильственно переселены, а сотни домов были разрушены.
Власти Израиля заявляют, что "операция имела целью ликвидировать угрозы безопасности".
