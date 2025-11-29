Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией

$42.190.11
48.870.08
ukenru
20:59 • 4750 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 15784 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 22420 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 31967 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 24245 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19133 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 38215 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22142 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18717 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41931 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Чернигове шахед упал на территорию предприятия - ГВА28 ноября, 14:22 • 4830 просмотра
Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили28 ноября, 14:40 • 7604 просмотра
Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик28 ноября, 14:40 • 4200 просмотра
Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28 ноября, 16:12 • 4284 просмотра
Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества28 ноября, 16:36 • 4058 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 31962 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 29464 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 38215 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 37704 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Турция
Купянск
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 26122 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 43565 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 63494 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 95809 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 110631 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Financial Times
Truth Social

Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией

Киев • УНН

 • 634 просмотра

РФ объявила Human Rights Watch "нежелательной" организацией, запретив ее деятельность в стране. Одновременно в реестр "иностранных агентов" внесли нескольких общественных деятелей, журналистов и изданий.

Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией

Россия объявила Human Rights Watch «нежелательной» организацией и запретила ей деятельность в стране; ранее ее сайт блокировали из-за информации о войне в Украине. Одновременно в реестр «иностранных агентов» внесли нескольких общественных деятелей, журналистов и изданий. Об этом информирует УНН со ссылкой на DWAssociated Press (AP).

Детали

В пятницу, 28 ноября, российские власти объявили Human Rights Watch вне закона, отнеся ее к «нежелательным организациям».  

В соответствии с законом 2015 года, участие в таких организациях является уголовным преступлением

- пишет АР.

Это означает, что международная правозащитная группа должна прекратить всю свою деятельность в России, а те, кто сотрудничает с организацией или поддерживает ее, могут быть привлечены к ответственности.

Более трех десятилетий работа Human Rights Watch в постсоветской России была направлена на то, чтобы правительство соблюдало права и свободы человека. Наша работа не изменилась, но радикально изменилось безграничное стремление правительства проводить диктаторскую политику, поразительный рост репрессий и масштаб военных преступлений, совершаемых его силами в Украине

- заявил исполнительный директор HRW Филипп Болопьон.

Кроме этого, в пятницу власти сообщили о возбуждении дела против российской феминистской панк-группы Pussy Riot, которую планируют признать экстремистской организацией.

В рф пропала участница Pussy Riot Рита Флорес17.02.23, 18:49 • 584131 просмотр

Накануне Верховный суд России признал террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией, созданный покойным оппозиционером Алексеем Навальным, в частности его зарегистрированную в США структуру, которая продолжила деятельность после того, как в 2021 году первоначальный фонд был объявлен «нежелательной организацией».

Это политическая стратегия российских властей: объявить врагом государства любого, кто мешает их разворовыванию и бесконечной войне

- говорится в заявлении фонда.

По данным Associated Press, сейчас в российском списке «нежелательных организаций» более 275 учреждений, среди которых известные независимые новостные агентства и правозащитные организации. Среди них такие известные медиа, как «Радио Свобода», аналитические центры вроде Chatham House, антикоррупционная организация Transparency International и экологическая организация WWF.

Справочно

Основанная в 1978 году Human Rights Watch отслеживает и расследует нарушения прав человека в странах мира. Организация открыто выступает против вторжения России в Украину и недавно опубликовала расследование относительно использования российскими войсками беспилотников для умышленного преследования, ранения и убийства мирных жителей Херсонской области Украины.

Напомним

Басманный суд Москвы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их обвинили в распространении «военных фейков» и «действиях против власти», в частности из-за клипа и акции в Мюнхене.  

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях на Западном берегу20.11.25, 19:54 • 4168 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Украина