Россия признала Human Rights Watch "нежелательной" организацией

Россия объявила Human Rights Watch «нежелательной» организацией и запретила ей деятельность в стране; ранее ее сайт блокировали из-за информации о войне в Украине. Одновременно в реестр «иностранных агентов» внесли нескольких общественных деятелей, журналистов и изданий. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, Associated Press (AP).

Детали

В пятницу, 28 ноября, российские власти объявили Human Rights Watch вне закона, отнеся ее к «нежелательным организациям».

В соответствии с законом 2015 года, участие в таких организациях является уголовным преступлением - пишет АР.

Это означает, что международная правозащитная группа должна прекратить всю свою деятельность в России, а те, кто сотрудничает с организацией или поддерживает ее, могут быть привлечены к ответственности.

Более трех десятилетий работа Human Rights Watch в постсоветской России была направлена на то, чтобы правительство соблюдало права и свободы человека. Наша работа не изменилась, но радикально изменилось безграничное стремление правительства проводить диктаторскую политику, поразительный рост репрессий и масштаб военных преступлений, совершаемых его силами в Украине - заявил исполнительный директор HRW Филипп Болопьон.

Кроме этого, в пятницу власти сообщили о возбуждении дела против российской феминистской панк-группы Pussy Riot, которую планируют признать экстремистской организацией.

В рф пропала участница Pussy Riot Рита Флорес

Накануне Верховный суд России признал террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией, созданный покойным оппозиционером Алексеем Навальным, в частности его зарегистрированную в США структуру, которая продолжила деятельность после того, как в 2021 году первоначальный фонд был объявлен «нежелательной организацией».

Это политическая стратегия российских властей: объявить врагом государства любого, кто мешает их разворовыванию и бесконечной войне - говорится в заявлении фонда.

По данным Associated Press, сейчас в российском списке «нежелательных организаций» более 275 учреждений, среди которых известные независимые новостные агентства и правозащитные организации. Среди них такие известные медиа, как «Радио Свобода», аналитические центры вроде Chatham House, антикоррупционная организация Transparency International и экологическая организация WWF.

Справочно

Основанная в 1978 году Human Rights Watch отслеживает и расследует нарушения прав человека в странах мира. Организация открыто выступает против вторжения России в Украину и недавно опубликовала расследование относительно использования российскими войсками беспилотников для умышленного преследования, ранения и убийства мирных жителей Херсонской области Украины.

Напомним

Басманный суд Москвы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их обвинили в распространении «военных фейков» и «действиях против власти», в частности из-за клипа и акции в Мюнхене.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях на Западном берегу