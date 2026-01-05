росія систематично атакує американський бізнес в Україні: Сибіга назвав навмисним удар по заводу з виробництва олії в Дніпрі
Київ • УНН
Російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американській компанії "Bunge". Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це був навмисний напад, а не помилка.
Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Як заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, цей напад не був помилкою — він був навмисним, передає УНН.
Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту
Глава МЗС України наголосив, що росія систематично атакувала американський бізнес в Україні.
Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах
За його словами, напади путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства Президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним - і Україна готова рухатися вперед - так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на рф.
Відмова москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. кремль має відчувати, що ця ціна серйозна
300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер05.01.26, 15:25 • 4342 перегляди