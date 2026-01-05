росія систематично атакує американський бізнес в Україні: Сибіга назвав навмисним удар по заводу з виробництва олії в Дніпрі

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
14:42 • 16230 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 34250 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 22739 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 29015 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 36618 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 94458 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 68373 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 93098 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98210 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 69203 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55 • 19953 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 25391 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 29407 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 15144 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 29701 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 2326 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 34274 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 29793 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 94462 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 155796 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 52618 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 47202 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 44373 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 52471 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 97548 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Дипломатка

росія систематично атакує американський бізнес в Україні: Сибіга назвав навмисним удар по заводу з виробництва олії в Дніпрі

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американській компанії "Bunge". Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це був навмисний напад, а не помилка.

росія систематично атакує американський бізнес в Україні: Сибіга назвав навмисним удар по заводу з виробництва олії в Дніпрі

Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Як заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, цей напад не був помилкою — він був навмисним, передає УНН.

Цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge". Цей напад не був помилкою — він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту 

- заявив Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що росія систематично атакувала американський бізнес в Україні.

Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах 

- додав Сібига.

За його словами, напади путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства Президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним - і Україна готова рухатися вперед - так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на рф.

Відмова москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. кремль має відчувати, що ця ціна серйозна 

- резюмував Сибіга.

300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра після атаки ворожих дронів - мер05.01.26, 15:25 • 4342 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Торгова палата США
Закарпатська область
Boeing
Дніпро (місто)
Дональд Трамп
Україна
Київ