Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Это нападение не было ошибкой — оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту

Глава МИД Украины подчеркнул, что россия систематически атаковала американский бизнес в Украине.

В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине пострадали от повреждений или разрушений своих объектов в различных масштабах