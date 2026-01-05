$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 16192 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 34131 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 22677 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 28955 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 36572 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 94417 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 68353 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 93088 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98204 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 69193 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
россия систематически атакует американский бизнес в Украине: Сибига назвал преднамеренным удар по заводу по производству масла в Днепре

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий американской компании "Bunge". Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что это было преднамеренное нападение, а не ошибка.

россия систематически атакует американский бизнес в Украине: Сибига назвал преднамеренным удар по заводу по производству масла в Днепре

Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, это нападение не было ошибкой — оно было преднамеренным, передает УНН.

Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Это нападение не было ошибкой — оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту 

- заявил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что россия систематически атаковала американский бизнес в Украине.

В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине пострадали от повреждений или разрушений своих объектов в различных масштабах 

- добавил Сибига.

По его словам, нападения путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение к мирным усилиям под руководством Президента Дональда Трампа. Именно поэтому продвижение мирных усилий является неотложным - и Украина готова двигаться вперед - так же как и усиление противовоздушной обороны Украины и санкционного давления на рф.

Отказ москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену. кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная 

- резюмировал Сибига.

Антонина Туманова

