россия систематически атакует американский бизнес в Украине: Сибига назвал преднамеренным удар по заводу по производству масла в Днепре
Киев • УНН
Российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий американской компании "Bunge". Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что это было преднамеренное нападение, а не ошибка.
Целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge". Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, это нападение не было ошибкой — оно было преднамеренным, передает УНН.
Глава МИД Украины подчеркнул, что россия систематически атаковала американский бизнес в Украине.
В прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты. В течение полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине пострадали от повреждений или разрушений своих объектов в различных масштабах
По его словам, нападения путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение к мирным усилиям под руководством Президента Дональда Трампа. Именно поэтому продвижение мирных усилий является неотложным - и Украина готова двигаться вперед - так же как и усиление противовоздушной обороны Украины и санкционного давления на рф.
Отказ москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену. кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная
